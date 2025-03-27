Подорожают ли новые и подержанные автомобили в 2025 году в Казахстане: что думают эксперты

На отечественный рынок автомобилей влияют различные факторы, среди которых главными оказались курс доллара и появление новых иностранных брендов. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По мнению экспертов, в 2025 году авторынок Казахстана продолжит расти, ожидается появление новых брендов и программ автокредитования.

Цены на автомобили могут вырасти из-за колебаний курса тенге, но увеличение конкуренции может сделать машины более доступными, как отмечает Ербол Казистаев, редактор AutoReport.kz.

Ожидается, что казахстанцы будут чаще выбирать новые автомобили вместо подержанных, а продажи новых машин могут превысить рекорд 2024 года в более чем 200 тысяч единиц.

Автомобиль является важным и необходимым приобретением для казахстанцев, которым приходится преодолевать большие расстояния каждый день.

И если общественный транспорт не справляется с этой задачей, то возрастает спрос на собственные машины. Однако доступность такой покупки зависит от некоторых факторов.

О том, как может измениться рынок автомобилей в текущем году, рассказал Ербол Казистаев, редактор сайта AutoReport.kz.

Что ожидается в 2025 году

Согласно опросу экспертов и участников авторынка Казахстана, проведенного агентством AutoReport, в текущем году авторынок продолжит активный рост.

Так, в 2024 году уже отмечалась тенденция на увеличение доступности авто – появлялись различные акции и спецпредложения для потребителей.

И в 2025 году это может продолжиться, учитывая то, что ожидается появление новых брендов на казахстанском рынке, особенно из Китая. Также появится много всяких программ автокредитования, которые будут предлагать сами автомобильные компании и банки.

"Что касается цен, то многие (эксперты – прим. ред.) считают, что все будет зависеть от курса тенге. А курс тенге у нас как бы "хромает" с конца прошлого года. Поэтому возможно будет удорожание (автомобилей – прим. ред.)", – отмечает эксперт.

Авто и деньги. Иллюстративное фото: Codrut Evelina/500px/Getty Images

При этом в первую очередь подорожают импортные автомобили. Но это также затронет и машины казахстанского производства – некоторые компоненты закупаются за границей. То есть курс доллара напрямую влияет на стоимость автомобилей в Казахстане.

Но при этом отмечается, что на рынке появляется все больше новых машин стоимостью до 10 млн тенге. Поэтому эксперты ожидают, что из-за этого казахстанцы все чаще будут выбирать не подержанные, а новые машины.

То есть за те же деньги, что просят продавцы подержанных авто, можно купить новые модели тех же китайских брендов.

"Поэтому многие эксперты думают, что мы снова обновим исторический рекорд – в 2024 году в Казахстане было продано более 200 тыс. новых машин, но, возможно, в 2025 году будет продано еще больше машин", – сообщает Ербол Казистаев.

В то же время он указывает на то, что доступность машин может возрасти. И это связано с ростом конкуренции на отечественном рынке.

Так, появление новых брендов и программ автокредитования сопровождается разработкой программы лизинга для физических лиц. Дополнительно в 2025 году ожидается запуск двух автомобильных заводов в Алматы и Костанайской области, поэтому конкуренция будет только расти.

"Это говорит о том, что, скорее всего, автомобили будут более доступными, потому что дилеры и дистрибьюторы будут соревноваться друг с другом и предлагать более выгодные условия.

Но многое будет зависеть от курса доллара", – заключает эксперт.

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