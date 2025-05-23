Почти полмиллиона компаний намерены проверить налоговики в Казахстане до конца 2025 года

Министерство финансов РК опубликовало перечень компаний, в которых будут проводиться налоговые проверки во втором полугодии этого года - в списке 444 субъекта, передает NUR.KZ.

Список появился на официальном сайте Министерства финансов РК. В нем перечислено 444 компании самых различных направлений деятельности.

Например, среди них такие компании, как ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", "ASIA BEER COMPANY", "Батсу - Водоканал", "Садыхан", "Alem-Oil", "Карасорский Горно-обогатительный комбинат", "Технодом Сервис", "Астана қалалық жарық" и другие.

Никаких пояснений или дополнений к опубликованному списку не приводится.

Добавим, ранее 19 мая вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах мажилиса высказался о долге блогеров по налогам. Он сообщил, что уведомления были направлены порядка 850 блогерам. Из них чуть меньше половины, порядка 360 блогеров, добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млн тенге. Работа продолжается.

А в начале мая сообщалось, что астанчане задолжали 3,5 млрд тенге по налогам: преддверии сезона отпусков налоговики обратились к гражданам, напомнив о своевременной уплате налогов.

По налогам для бизнеса напомним, депутаты мажилиса 30 апреля во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

"Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года", - сказано в сообщении.

А в феврале мы писали, что с начала года бюджет Казахстана пополнился почти на 1,32 трлн тенге за счет налогов. Заметная часть суммы (208,1 млрд тенге) пришлась на индивидуальный подоходный налог. Подробности читайте в нашем материале.