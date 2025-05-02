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Астанчане задолжали 3,5 млрд тенге по налогам

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Налоги
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Наличие налоговой задолженности может стать причиной ограничения на выезд за рубеж, напомнили в пресс-службе ДГД по Астане, передает NUR.KZ. У десятков тысяч астанчан есть задолженность.

В преддверии сезона отпусков налоговики обратились к гражданам, напомнив о своевременной уплате налогов.

По данным ведомства, общая сумма задолженности по налогам среди жителей столицы уже превысила 3 млрд 581 млн тенге.

Основная часть этой суммы приходится по налогу на транспорт - порядка 3 млрд 289 млн тенге. 292 млн тенге составляют долги по налогу на имущество.

Количество налогоплательщиков, имеющих задолженность, превышает 78 тыс.

Проверить наличие задолженности можно с помощью следующих ресурсов:

  • официальный сайт Комитета государственных доходов - kgd.gov.kz;
  • портал электронного правительства - egov.kz;
  • мобильное приложение eSalyq Azamat.

А проверка на наличие временных ограничений на выезд из страны доступна на сайте aisoip.adilet.gov.kz.

"Позаботьтесь о своевременной оплате налогов - и отправляйтесь в отпуск без лишних хлопот!" - призвали в ДГД.

На днях мы писали, что при получении уведомления о задолженности по налогу у казахстанца останется 30 дней, чтобы ее погасить, иначе будет риск ареста счетов.

Тем не менее в КГД отметили, что сначала должнику присылают уведомление. Налоговые органы отправляют его в течение пяти дней после образования налоговой задолженности, то есть с последней даты, до которой должен был быть уплачен налог. С этого же момента ежедневно начнет "капать" пеня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2241336-astanchane-zadolzhali-3-5-mlrd-tenge-po-nalogam/