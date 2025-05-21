Какие штрафы выписывают за невыдачу чека в Казахстане

Если продавец или поставщик услуги в Казахстане не выдает чек, граждане могут подать на него жалобу. Нарушителя ждет штраф в размере до 157 280 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Когда в Казахстане предоставляют услугу или товар, поставщик, например продавец, обязан после получения оплаты выдать клиенту фискальный чек. Естественно, это также означает, что для этого необходимо использовать контрольно-кассовую машину.

Эти требования прописаны в Налоговом кодексе РК, однако не все предприниматели честно выполняют свои обязанности и вполне могут не выдать чек или не "пробить" покупку через кассу. Казахстанцам не стоит мириться с таким отношением, ведь чек, помимо прочего, является доказательством сделки и может защитить интересы покупателя.

Как напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, в случае невыдачи фискального чека граждане могут подать жалобу на продавца.

Сделать это можно через сервис e-Otinish, который доступен в приложении eGov Mobile. При подаче жалобы нужно будет выбрать орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика, то есть район, где работает предприниматель.

К жалобе необходимо приложить видеозапись-доказательство, точный адрес и время, наименование субъекта предпринимательства, информацию о приобретенном товаре, работе или услуге, при возможности и другие сведения.

Если информация подтвердится, нарушитель сначала получит предупреждение, однако при повторной невыдаче чека в течение года его уже ждет штраф:

для малого бизнеса, нотариусов и частных судебных исполнителей – 20 месячных расчетных показателя (МРП), или 78 640 тенге в 2025 году;

в 2025 году; для среднего бизнеса – 30 МРП, или 117 960 тенге;

для крупного бизнеса – 40 МРП, или 157 280 тенге.

Выдача чека. Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture Alliance/Getty Images

Еще одно нарушение – отсутствие кассового аппарата. Жаловаться можно так же: сначала предупреждение, при повторе – штраф:

для малого бизнеса, нотариусов и частных судебных исполнителей – 15 МРП, или 58 980 тенге;

для среднего бизнеса – 30 МРП, или 117 960 тенге;

для крупного бизнеса – 50 МРП, или 196 600 тенге.

В фискальном чеке должен быть указан ИИН/БИН предпринимателя, заводской номер кассового аппарата, номер чека и дата покупки, название товаров, их количество и общая сумма, размер налога на добавленную стоимость (НДС), адрес использования кассы, данные оператора и штрихкод.

При этом некоторые казахстанцы начали сталкиваться с тем, что при совершении покупки продавцы требуют от покупателей предоставить свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – такие действия незаконны, ведь эта информация не указывается в чеках по умолчанию, а лишь по требованию самого клиента.

Помимо этого в департаменте напомнили, что казахстанцы могут принять участие в акциях "Требуй чек – выиграй приз" и "Байге", которые действуют до конца 2025 года. Граждане через специальное приложение Amian могут сканировать и регистрировать чеки, чтобы получить возможность выиграть призы, в том числе и денежные.

Также казахстанцы должны помнить, что они могут самостоятельно выбирать тот способ оплаты, который удобен им, а продавец не имеет права отказывать им в этом. Ранее мы рассказывали о том, что делать, если такое произойдет.

При этом некоторые продавцы в зависимости от способа оплаты устанавливают разные цены на один и тот же товар, делая его дешевле, если покупатель приобретает за наличные деньги. О том, что делать в таких случаях, можно узнать здесь.

Отметим, через сервис e-Otinish также можно делать запросы в различные государственные органы или оставлять жалобы на некачественные работы, например, казахстанцы таким образом могут жаловаться на дорожные ямы.