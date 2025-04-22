Должны ли продавцы указывать в чеках ИИН покупателей в Казахстане

Продавцы при оформлении покупки в Казахстане обязаны выдавать покупателям чек. При этом они также должны указывать ИИН покупателя, но если тот потребует. О правилах выдачи чеков читайте на NUR.KZ.

Как известно, при оплате товара или услуги покупатели должны требовать у продавца чек, ведь он гарантирует защиту их прав и интересов. В случае возникновения проблем именно этот документ будет являться доказательством того, что сделка была совершена.

При этом каждый чек хранит в себе массу информации, в том числе цену, которую уплатил покупатель, а также данные самого продавца, заводской номер кассового аппарата и штрихкод, который хранит всю информацию.

При этом, как рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, некоторые казахстанцы начали сталкиваться с тем, что при совершении покупки продавцы требуют от покупателей предоставить свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Эксперты отмечают, что, согласно пункту 7 статьи 166 Налогового кодекса РК, продавцы действительно обязаны указывать в чеках ИИН покупателя, но не по умолчанию, а только если покупатель сам потребует указать эту информацию.

Другими словами, требовать от покупателей ИИН не только необязательно, но даже незаконно, ведь данная информация указывается только по требованию самого клиента, а не по желанию продавца.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли вообще сообщать посторонним людям свой ИИН и какие риски такой поступок может нести.

Стоит отметить, что за покупателем также остается право выбирать, как оплачивать товар – наличными или картой. Тогда как продавец не имеет права отказывать в способе оплаты.

Также напомним, что продавцы, которые просто не выдают чек, нарушают закон. За нарушение этого правила положен штраф – от 20 до 50 месячных расчетных показателей (МРП).