Как штрафуют продавцов, не выдающих чеки в Казахстане

Каждый продавец при продаже товара обязан выдать покупателю чек. За нарушение этого правила положен штраф – от 20 до 50 месячных расчетных показателей (МРП). Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Согласно статье 166 Налогового кодекса РК, в Казахстане все денежные расчеты должны проводиться через контрольно-кассовые машины (ККМ). При этом после продажи товара продавец обязан предоставить своему клиенту чек.

Впрочем, как отмечают в Департаменте государственных доходов Мангистауской области, нередко бывает так, что продавцы пренебрегают этой обязанностью. В этом случае нарушителей ждет наказание, которое предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях (КОАП РК).

"За первое нарушение (неприменение ККМ, а также применение неисправной или не состоящей на учете в налоговой ККМ) грозит только предупреждение. Если же нарушение выявлено повторно в течение года после вынесенного предупреждения, придется оплатить штраф", – объяснили в департаменте.

Стоит отметить, что штраф в итоге выпишут не на имя работника, который нарушил закон, а на владельца магазина. Причем, чем больше предприятие, тем больше будет штраф:

малое предпринимательство, частные нотариусы, частные судебные исполнители – 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году) ;

; среднее предпринимательство – 30 МРП (110 760 тенге);

крупное предпринимательство – 50 МРП (184 600 тенге).

Напомним, казахстанцы могут пожаловаться на невыдачу чека и даже получить за это вознаграждение от государства.

Также, как рассказали в департаменте, еще одним популярным нарушением среди продавцов является невыдача чека либо выдача чека, где указана не та сумма, которую заплатил покупатель. При первом таком нарушении также все ограничится предупреждением, однако за повторное нарушение в течение года уже положен штраф.

В зависимости от размера предприятия он следующий:

малое предпринимательство, частные нотариусы, частные судебные исполнители – 20 МРП (73 840 тенге);

среднее предпринимательство – 30 МРП (110 760 тенге);

крупное предпринимательство – 40 МРП (147 680 тенге).

Таким образом, владельцам магазинов нужно каждую покупку казахстанцев пробивать через кассовые аппараты с дальнейшей выдачей чеков. В противном случае нарушителей ждет штраф.

Напомним, чек является доказательством покупки товара или оплаты услуги. Он также поможет клиенту защитить свои интересы, если они будут нарушены.