Штрафуют ли ИП за оказание услуг "не по профилю" в Казахстане

Открывая собственное дело, казахстанцы выбирают и регистрируют вид экономической деятельности. При этом их может быть несколько, а при изменении сферы важно уведомлять госорганы, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане индивидуальные предприниматели (ИП) при регистрации должны указывать вид экономической деятельности по классификатору ОКЭД, причем их может быть несколько: основной, вторичный и вспомогательный.

По словам представителей Комитета государственных доходов РК, ИП обязаны регулярно предоставлять отчеты и статистические данные о своей деятельности в рамках ОКЭД в соответствующие госорганы.

За представление недостоверных данных или непредставление отчетности в установленный срок предусмотрены административные штрафы, размер которых варьируется от 39 320 до 393 200 тенге в зависимости от статуса предпринимателя и повторности нарушения.

При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) казахстанцы должны подать уведомление о начале своей деятельности и в обязательном порядке указать ее вид. А именно – общий классификатор экономической деятельности (ОКЭД).

Он разработан органом статистики и устанавливает порядок классификации и кодирования видов экономической деятельности субъектов бизнеса.

То есть выбранный ОКЭД определяет деятельность ИП. Можно ли при этом оказывать иные услуги, редакции NUR.KZ рассказали в Комитете государственных доходов РК (КГД).

ИП могут иметь несколько видов деятельности

Как отмечают в КГД, ОКЭД используется при решении следующих основных задач:

аналитика и ведение статистики по сферам экономической деятельности, включая сбор, обработку и распространение данных;

определение основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов;

осуществление государственного статистического наблюдения по видам деятельности за развитием экономических процессов и так далее.

Предприниматель ведет учет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

"(Выбранный – прим. ред.) ОКЭД – это вид деятельности, который приносит компании наибольшую прибыль, в свою очередь вторичный вид деятельности предусматривает деятельность помимо основной, но не превосходящий основную по прибыльности, а осуществляемый для ее поддержки.

Также предусматривается и вспомогательный вид деятельности, предназначенный для оптимизации основной и вторичной деятельности компании", – сообщают в КГД.

То есть ИП могут иметь три вида деятельности, которые обязаны указывать при регистрации и предоставлении обязательных отчетностей и статданных по ним: основной, вторичный и вспомогательный.

При этом за недостоверные данные имеется ответственность.

Если деятельность ведется не по ОКЭД

ИП, помимо уплаты налогов за себя и работников, обязаны регулярно сдавать отчеты и статданные о своей деятельности в рамках ОКЭД в соответствующие госорганы.

Согласно статье 497 Административного кодекса (КоАП), за представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики грозит предупреждение.

А за непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок уже последует штраф:

на физических лиц – в размере 10 МРП ( 39 320 тенге на 2025 год);

на 2025 год); на должностных лиц, некоммерческие организации и субъекты малого предпринимательства – 14 МРП ( 55 048 тенге );

); на субъекты среднего и крупного бизнеса – от 20 до 100 МРП (от 78 640 до 393 200 тенге).

И если эти нарушения повторятся в течение 12 месяцев после первого наказания, то штрафы увеличатся на 40-100% в зависимости от юридического статуса нарушителя.

В то же время отмечается, что ИП обязаны уведомлять органы госдоходов об изменении своих данных, включая вида экономической деятельности. Это делается по той же форме, что предоставляется при регистрации ИП.

Другими словами, ИП обязаны указывать вид деятельности (основной, вторичный и вспомогательный виды). Также они должны предоставлять регулярные отчеты и статданные.

При этом за нарушения при их подаче может последовать наказание. А при смене вида деятельности нужно обязательно уведомлять госорганы, чтобы избежать штрафов.

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