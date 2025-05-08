Кто может передвигаться по автобусным полосам в Казахстане

Специальные полосы для общественного транспорта не доступны для "легковушек", и запрет работает даже ночью. Но есть виды транспорта, которые могут законно ими пользоваться. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По автобусным полосам в Казахстане могут передвигаться общественный транспорт, транспортные средства категории М3 (автобусы с более чем 8 пассажирскими местами и массой свыше 5 тонн), а также велосипеды, самокаты и мопеды.

Использование автобусных полос регулируется пунктом 126 Правил дорожного движения, запрещающим движение и остановку других транспортных средств на этих полосах.

Проезд по автобусным полосам для легковых автомобилей запрещен даже ночью, за исключением отдельных участков с ограниченным временем доступа. Нарушение запрета влечет штраф от 11 796 до 39 320 тенге.

Специальные полосы для общественного транспорта имеются в крупных городах, и их количество постепенно растет.

Как сообщает Telegram-канал Юрист «ПАРАГРАФ», у казахстанцев могут возникать вопросы об использовании таких полос частным пассажирским транспортом. При этом отмечается, что в Министерстве внутренних разъяснили эти моменты.

Кому доступны автобусные полосы

Согласно ответу ведомства, вопрос использования спецполос для общественного транспорта регулируется пунктом 126 Правил дорожного движения (ПДД).

Отмечается, что "не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме общественного транспорта (за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 166 и 168 главы 24 ПДД) и иных транспортных средств категории «М3»".

Автобусная полоса. Иллюстративное фото: MarkB1985/Getty Images

В свою очередь, в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) дается определение категории "М3" – это транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

То есть к такой категории могут относится автобусы частных компаний. И им можно передвигаться по автобусным полосам.

В то же время напомним, что по автобусным полосам могут передвигаться такие виды транспорта, как велосипеды, самокаты и мопеды.

Можно ли передвигаться по автобусным полосам ночью

Следует помнить, что возможность проезда по автобусной полосе может быть доступна только в ограниченных местах. Например, подобный участок в Алматы – это отрезок дороги по проспекту Райымбека от улицы Саина до улицы Яссауи. Он доступен для автомобилистов с 20:00 до 06:30 в будние дни.

На других участках автобусных полос города передвижение легковых автомобилей даже в ночное время запрещено. За это грозит штраф в размере от 3 до 10 МРП (от 11 796 до 39 320 тенге на 2025 год).

Поэтому важно следить за подробными сообщениями об изменениях в режиме использования специальных полос для общественного транспорта и актуальными дорожными знаками.

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