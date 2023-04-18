В Алматы разрешат проезд по автобусной полосе на проспекте Райымбека

Автобусная полоса. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В Алматы с 19 апреля автомобилистам разрешат ездить по автобусной полосе на участке дороги по проспекту Райымбека, но в определенные часы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, выделенная для общественного транспорта полоса на участке дороги по проспекту Райымбека от улицы Саина до улицы Яссауи будет доступна для автомобилистов с 20:00 до 06:30 в будние дни.

В выходные и праздничные дни проезд на данном участке будет доступен всем автомобилям без ограничения по времени.

"Нововведение будет внедрено в тестовом режиме для эффективного выстраивания автомобильных потоков внутри города, а также для решения вопроса по использованию специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что, предварительно, новые правила будут действовать до конца этого года. После этого, основываясь на сравнительных данных, будет принято окончательное решение.

"Водителям необходимо руководствоваться установленными дорожными знаками и соблюдать требования ПДД", - добавили в управлении.

Здесь также отметили, что эта мера - второй этап пилотного проекта. В марте прошлого года было внесено изменение в существующую схему организации дорожного движения по выделенным полосам для общественного транспорта.

Автобусные полосы в Казахстане

Автобусные полосы – это специальные зоны для передвижения общественного транспорта. Первый спецполосы в Алматы появились в 2013-2015 годах, в Астане - в 2015 году.

Согласно правилам дорожного движения, автомобилистам запрещено передвигаться по полосам для общественного транспорта. Однако с 2021 года в Казахстане стали рассматривать возможность допуска водителей авто к полосам общественного транспорта.

Тем не менее сейчас за выезд на полосу общественного наказания в Казахстане предусмотрено административное наказание по статье 601 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги".

Согласно этой статье, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных ПДД, влечет штраф в размере 3 МРП (10 тыс. тенге). Повторное нарушение в течение года наказывается штрафом в 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017210-po-avtobusnoy-polose-na-rayymbeka-v-almaty-razreshat-proezd/