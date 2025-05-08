Какой штраф грозит пешеходам за создание аварийной ситуации в Казахстане

Переход улицы в неположенном месте, выход из машины на проезжей части и прочие действия пешеходов могут привести к аварии. При этом они получат довольно серьезное наказание. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Пешеходы и пассажиры в Казахстане могут быть оштрафованы за нарушение правил дорожного движения, создающее аварийную ситуацию.

Штрафы варьируются от 2 МРП (7 864 тенге) за простое нарушение до 20 МРП (78 640 тенге) или ареста на 3 суток за повторное нарушение с причинением вреда.

С 2025 года введен штраф в 10 МРП (39 320 тенге) для пассажиров за нахождение вне салона движущегося транспортного средства.

Участники дорожного движения – это не только мотоциклы, автомобили и прочий вид транспорта, но и пешеходы.

Поэтому казахстанцы, которые передвигаются по улицам города пешком, также должны помнить о правилах дорожного движения (ПДД) и соблюдать их. В противном случае нарушение может создать риски для других участников движения и даже спровоцировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Например, при пересечении проезжей части в неположенном месте автомобили могут столкнуться из-за экстренной остановки.

Какой штраф могут назначить пешеходам

В Кодексе об административных правонарушениях РК (КоАП) имеется статья 615 – "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения".

При этом под "иными участниками дорожного движения" подразумеваются лица, управляющие велосипедами и гужевыми повозками, погонщики, ведущие по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиры транспортных средств.

Соответственно, ответственность несут как пешеходы, так и пассажиры транспортных средств.

Штраф. Иллюстративное фото: Antonio_Diaz/Getty Images

Так, указанная статья предусматривает наказание за:

невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения (например, переход дороги в неположенном месте) – за это грозит штраф в размере 2 МРП ( 7 864 тенге в 2025 году);

(например, переход дороги в неположенном месте) – за это грозит штраф в размере 2 МРП ( в 2025 году); если это же нарушение привело к причинению потерпевшему вреда здоровью, но без признаков уголовно наказуемого деяния, либо причинило материальный ущерб – наказание составит уже 10 МРП (39 320 тенге).

Повторное нарушение ПДД в течение 12 месяцев после первого административного наказания увеличит сумму штрафа до 10 МРП (39 320 тенге). А в случае повторного причинения ущерба или вреда здоровью грозит до 20 МРП или административный арест на трое суток.

Штрафы для пассажиров

В 2025 году были внесены правки в статью 615 КоАП.

Согласно этим изменениям, теперь пассажиров будут наказывать за "нахождение вне кабины (салона) транспортного средства при его движении". За это предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Таким образом, подобные наказания могут применяться не только к пешеходам, но и пассажирам транспортных средств. Поэтому следует помнить о ПДД, чтобы обеспечить собственную безопасность и не допустить рисков для других участников движения.

Напомним, что ранее в Казахстане появились новые штрафы для родителей, педагогов и прочих лиц, ответственных за детей.

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