Штраф в 39 тыс. тенге грозит любителям высовывать голову из авто в Казахстане

Глава комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге СЦК рассказал о новеллах КоАП в части дорожного движения, передает корреспондент NUR.KZ.

Султанбаев напомнил, что с 13 марта вступили в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предусмотрен запрет высовывать голову в окно при движении авто. Ранее такой нормы не было.

"Как вы знаете, молодежь иногда при движении авто высовывают голову в окно, люк, и так совершают опасные действия. Теперь такие поправки внесены. Эта норма направлена на защиту их жизни и здоровья. Например, на выпускных и свадьбах люди часто такие поступки совершают, не оценивая угрозу для себя.

Теперь, если при движении авто так сделают, будут платить штраф в размере 10 МРП (более 39 тыс. тенге - прим. ред.). Наказаны будут и водитель, и пассажир. Это такая профилактическая мера", - сказал Кайсар Султанбаев.

Также на брифинге он сообщил, что самокатчикам хотят запретить передвигаться по тротуарам в Казахстане.

В январе 2025 года сообщалось, что были подписаны поправки в Административный кодекс Казахстана. Мы объясняли, что изменится в законе.

Анонсированные ранее поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК (КоАП) начали действовать с 13 марта. Так, были введены новые штрафы за перевозку пассажиров вне салона автомобиля, ужесточены наказания за выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда железнодорожных переездов, а также за ложный вызов спецслужб.

Также появились отдельные штрафы за организацию стихийных свалок и немедицинское употребление наркотических веществ, при этом некоторые наказания были смягчены, например, за уклонение от оплаты парковки.