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Предложение ввести прогрессивную ставку ИПН для зарплат прокомментировали в МНЭ

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Деньги и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса прокомментировал предложение пересмотреть ставку ИПН, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, готовят ли в МНЭ поправки по прогрессивному налогообложению зарплат.

Азамат Амрин в ответ заявил, что это было предложение депутатов.

"Мы в рамках проекта закона сейчас предлагаем увеличение ИПН, прогрессивную шкалу - только для заработной платы. То есть, если в месяц более 3 млн тенге зарабатывает человек, то повышение налогообложения 15%, но только на разницу. Например, если он зарабатывает 3,5 млн тенге, то 3 млн - 10%, а 500 тыс. - 15%, и сумма складывается. Вот в чем и заключается прогрессивность налогообложения", - отметил он.

Депутаты также предлагают, по его словам, обложить не только зарплаты, но и пассивный доход, в том числе дивиденды.

"Мы сейчас должны посчитать, посмотреть, как это повлияет, какие это доходы, сколько мы дополнительно в бюджет можем с этого собрать, и уже конкретные решения дадим для того, чтобы общее совместное решение принять с депутатами по шкале. Но казахстанцев, которые получают среднюю зарплату, это не коснется", - заверил вице-министр.

Напомним, каждый наемный работник в РК должен платить налоги с зарплаты. Из дохода вычитается ИПН, ВОСМС и ОПВ. Для расчета каждого налога применяют специальные ставки, утвержденные Налоговым кодексом РК. Подробнее читайте здесь.

Ранее мы уже писали о том, что в Казахстане планируется ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога (ИПН). Для работников с большой зарплатой он может вырасти с 10% до 15%.

Добавим, заработная плата часто является основным источником дохода для казахстанцев. При этом с этой суммы удерживается некоторая часть на различные цели. На что уходят эти деньги, читайте в этом материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2224283-predlozhenie-vvesti-progressivnuyu-stavku-ipn-dlya-zarplat-prokommentirovali-v-mne/