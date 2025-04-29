На что тратят деньги с платных дорог, рассказали в "КазАвтоЖол"

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции СЦК рассказал, сколько получено средств от платных дорог и на что их направят, передает NUR.KZ.

По итогам прошлого года 48 млрд тенге было собрано на участках платных автодорог. В этом году планируется порядка 100 млрд тенге, отметил председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев.

"Если по расходной части цифру обозначить, то порядка 60 млрд тенге уходит на содержание автомобильных дорог, т. е. это очистка, текущий ремонт, замена знаков и т. д.

Порядка 30% уходит на капитализацию, т. е. закуп техники. В прошлом году порядка 470 единиц техники было приобретено. На этот год планируем приобрести еще порядка 700 единиц техники. Эти затраты покрываются за счет платности", - пояснил спикер.

Председатель правления "КазАвтоЖол" также уточнил, что в связи с введением дополнительных участков платных автодорог увеличивается и расходная часть. Кроме того, есть убыточные участки, в частности, автодорога Астана - Щучинск.

Напомним, ранее в феврале глава Минтранспорта сообщил, что дорога "Астана - Алматы" станет платной.

По словам министра, в этом году платных дорог в Казахстане станет в 2 раза больше.

"В текущем году будет введено дополнительно 4 тысячи километров платных участков, с которых доходы составят 60 миллиардов тенге, а в следующем году они могут достичь 100 миллиардов тенге", - сообщил Марат Карабаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность начать взимать плату за проезд по семи участкам дорог. По двум из них, в том числе, придется платить водителям легковых автомобилей.

Стоит отметить, что за проезд по дорогам второй категории нужно платить только водителям автобусов и грузовиков, а первой категории - всем, в том числе и владельцам легковых автомобилей. Сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане - мы писали здесь.

Еще сообщалось, что казахстанцы смогут не платить за проезд по плохим платным дорогам. Такую норму Минтранспорта хочет предусмотреть в соответствующих документах.

Добавим, по информации "КазАвтоЖол", в Казахстане функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 6 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1060 км. Впервые плату стали взимать в 2013 году - первым стал участок трассы "Астана - Щучинск".