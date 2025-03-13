Новые штрафы вступили в силу в Казахстане

Анонсированные ранее поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК (КоАП) начали действовать с 13 марта. Некоторые статьи стали новыми, а другие пересмотрены. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане с 13 марта вступили в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, включающие новые штрафы и изменения в существующих.

Введены новые штрафы за перевозку пассажиров вне салона автомобиля, ужесточены наказания за выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда железнодорожных переездов, а также за ложный вызов спецслужб.

Появились отдельные штрафы за организацию стихийных свалок и немедицинское употребление наркотических веществ, при этом некоторые наказания были смягчены, например, за уклонение от оплаты парковки.

10 января 2025 года президент РК подписал закон № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Его положения официально вступили в силу 13 марта.

Рассмотрим подробнее изменения в КоАП, которые следует учитывать как автовладельцам, так и рядовым гражданам Казахстана.

Новый штраф за нарушения ПДД

В статье 593 кодекса, предусматривающей вопросы наказания за несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, появилась новая часть 1-2:

"Перевозка пассажиров вне кабины (салона) транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проемы и люки транспортного средства, открывания дверей во время движения".

Теперь за это автовладельцев могут наказать штрафом в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП), или 39 320 тенге на 2025 год.

Изменения в других дорожных штрафах

Некоторые статьи претерпели изменения: наказание по ним либо ужесточили, либо смягчили.

Например, за выезд на встречную полосу (статья 596 КоАП), что наказывается лишением права вождения на 6 месяцев, теперь дополнительно предусмотрены:

лишение прав на 9 месяцев – если нарушение повлекло повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинило материальный ущерб;

– если нарушение повлекло повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинило материальный ущерб; штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) вместо лишения прав на 6 месяцев – если нарушение допустило лицо с инвалидностью, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью (кроме случаев управления в состоянии опьянения, либо уклонения от освидетельствования или оставления места ДТП).

Штраф за нарушение ПДД. Иллюстративное фото: Antonio_Diaz/Getty Images

Также более строгое наказание последует за нарушение правил проезда железнодорожных переездов (статья 607) – оно увеличено с 10 до 20 МРП (с 39 320 тенге до 78 640 тенге). А если это привело к повреждению какого-либо имущества или причинило материальный ущерб, то автолюбителей лишат права вождения на 9 месяцев.

В то же время смягчены меры наказания за два вида проступка автовладельцев:

за уклонение от уплаты за парковку (пункт 4-1 статьи 597) – штраф снижен с 3 до 1 МРП ( с 11 796 до 3 932 тенге ), и с 5 до 2 МРП ( с 19 660 до 7 864 тенге ) за повторное нарушение в течение года;

), и с 5 до 2 МРП ( ) за повторное нарушение в течение года; за нарушение водителями правил дорожного движения (ПДД), повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества (пункт 1 статьи 610) – теперь вместо лишения права управления транспортным средством остается только штраф на сумму 20 МРП (78 640 тенге).

Другие виды штрафов

Что касается других сфер административного наказания, то теперь казахстанцам грозит более строгий штраф за заведомо ложный вызов специальных служб (статья 438 КоАП) – 60 МРП (235 920 тенге) вместо 30.

А если это произойдет во время аварий, пожаров и прочих стихийных бедствий или повторно в течение года после первого наказания, то сумма увеличится до 120 МРП (471 840 тенге).

При этом с 15 сентября 2025 года, если ложный вызов совершило несовершеннолетнее лицо (14-16 лет), то штраф составит 30 МРП (117 960 тенге) вместо 15 МРП, который придется заплатить родителям или заменяющим их лицам.

Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Также появились отдельные штрафы за организацию стихийных свалок. Так, в статье 344 КоАП теперь есть следующие новые виды нарушений:

за выброс отходов вне специально установленных мест с использованием транспортных средств для их доставки (пункт 2-1) – предусмотрен штраф в размере 100 МРП ( 393 200 тенге ) – для физлиц и от 200 до 1 000 МРП ( 786 400-3 932 000 тенге ) для юрлиц;

) – для физлиц и от 200 до 1 000 МРП ( ) для юрлиц; повторное нарушение в течение года для физлиц и в течение 3 лет для юрлиц (пункт 4-1) – приведет к увеличению наказания в два раза.

Казахстанцев теперь также будут наказывать за немедицинское употребление наркотических и сильнодействующих веществ (статья 440-1 КоАП), если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния:

за первый проступок – штраф на сумму 40 МРП ( 157 280 тенге ), либо арест на 10 суток;

), либо арест на 10 суток; за повторное нарушение – 80 МРП (314 560 тенге), либо 20 суток ареста.

Таким образом, казахстанцам следует помнить об административной ответственности и соблюдать правила дорожного движения, вызова экстренных служб и поведения в общественных местах и на природе.

Ранее мы рассказывали, как рост МРП привел к увеличению штрафов для автомобилистов в 2025 году.

Также мы напомнили, что с началом сезона ремонтных работ в квартирах казахстанцам следует помнить о некоторых правилах, чтобы избежать денежных потерь.