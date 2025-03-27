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За что могут заблокировать иностранные маркетплейсы в Казахстане, ответил Жумангарин

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Маркетплейс
Иллюстратиялық фото: Tevarak/Getty Images

Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, в проекте нового Налогового кодекса предусмотрены нормы, регулирующие налогообложение иностранных маркетплейсов, передает NUR.KZ.

Как указано в ответе заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина на депутатский запрос по работе иностранных маркетплейсов, в проекте нового Налогового кодекса предусмотрены нормы, регулирующие налогообложение иностранных маркетплейсов.

"Также предусмотрена блокировка сайта маркетплейса в случае отсутствия регистрации в качестве плательщика НДС или не устранения нарушения, выявленного по результатам камерального контроля", - сообщается в ответе.

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано 105 иностранных компаний (Apple, Amazon, Alibaba, Aliexpress, Adobe, Ebay, Google, iHerb, Huawei, Meta (Facebook, instagramm), Netflix, Nintendo, Pinduoduo, TaoBao, TikTok, Temu, Samsung, Sony, Zoom).

Также вице-премьер прокомментировал поднятую в депутатском запросе тему коллаборации иностранных маркетплейсов с казахстанскими площадками и производителями.

"Иностранные маркетплейсы реализуют товары и оказывают услуги за пределами Республики Казахстан.

Действие законодательства Республики Казахстан распространяется на территории Казахстан и не регулирует отношения за пределами территории Казахстана.

Таким образом, не представляется возможным установить обязательство по коллаборации иностранных маркетплейсов с казахстанскими площадками и производителями", - говорится в ответе министра.

Напомним, ранее в январе глава Министерства торговли и интеграции предложил обязать зарубежные маркетплейсы регистрироваться в Казахстане.

Также сообщалось, что планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.

В феврале депутат Азат Перуашев заявил, что иностранные маркетплейсы, такие как Temu, AliExpress и другие, избегают уплаты налогов в Казахстане, и предложил вести требование об обязательной регистрации иностранных маркетплейсов в налоговых органах Казахстана.

В начале марта Серик Жумангарин рассказал, как планируется контролировать работу маркетплейсов в стране.

"Мы устанавливаем правила и законы, и маркетплейсы либо исполняют их, либо уходят с нашего рынка. Насколько я знаю, Temu и Pinduoduo уже здесь условную регистрацию сделали, плательщиками НДС они являются", - сказал вице-премьер.

Добавим, также мы писали, что за последний год иностранные интернет-компании, которые работают в Казахстане, уплатили в бюджет страны более 35 млрд тенге. Всего же "налог на Google" обошелся им в 75 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2230983-za-chto-mogut-zablokirovat-inostrannye-marketpleysy-v-kazahstane-otvetil-zhumangarin/