Приведет ли повышение ставок НДС к росту цен на товары маркетплейсов, ответили в МНЭ

Министр нацэкономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, как повышение ставок НДС скажется на работе маркетплейсов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы устанавливаем правила и законы, и маркетплейсы либо исполняют их, либо уходят с нашего рынка. Насколько я знаю, Temu и Pinduoduo уже здесь условную регистрацию сделали, плательщиками НДС они являются. Остальные правила для всех у нас одни.

Если объем посылки меньше 200 евро (105 тыс. тенге) и 31 килограмма, там идет соответствующий налог. Если он превышает (указанные параметры), то идет совокупный таможенный платеж в 15%, но его выплачивает непосредственно сам потребитель этой посылки. Он, естественно, в цене товара в данном случае находится", - пояснил Жумангарин.

По его словам, правила в этой сфере достаточно просты и все их исполняют.

"Мы не повышаем налоги отдельно для Temu и Pinduoduo. У нас налоги для всех маркетплейсов одинаковые. В этом году мы планируем получить налогов с маркетплейсов на порядка 50 млрд тенге. В том числе там есть Temu, там есть Pinduoduo, Alibaba, Amazon и так далее. Порядка 20 компаний", - резюмировал глава МНЭ.

Напомним, в январе этого года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Затем заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС. Возможный инфляционный эффект от повышения налогов, по мнению чиновника, будет краткосрочным и исчерпается в течение года. А дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

Однако эксперты заверяют, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%. Такое мнение они высказывают на фоне ускорения роста цен в январе и предстоящих реформ в стране.

Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин также высказывался о влиянии предлагаемой новой ставки НДС на экономику Казахстана.