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Обязать китайские сайты Temu и AliExpress платить НДС в Казахстане предложил депутат

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Азат Перуашев
Азат Перуашев. Фото: akzhol.kz

На заседании мажилиса депутат Азат Перуашев заявил, что иностранные маркетплейсы, такие как Temu, AliExpress и другие, избегают уплаты налогов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Азат Перуашев от лица партии "Ак жол" заявил, что интересы казахстанских производителей страдают из-за иностранных маркетплейсов.

"Иностранные маркетплейсы используют право беспошлинного ввоза посылок стоимостью до 200 евро. В 2023 году иностранные маркетплейсы поставили товаров на 505 млрд тенге, уплатив в бюджет 24 млрд тенге - это 4,8% от оборота. Это полный уход от таможенных пошлин и в 2,5 раза меньше НДС. От уклонения иностранных маркеплейсов от НДС бюджет недополучил более 60 млрд тенге", - заявил он.

При этом, по данным депутата, казахстанские продавцы на локальных платформах платят гораздо больше, отчисляя НДС, КПН, соцотчисления, таможенные пошлины и другие виды налогов.

"Иностранные же маркетплейсы (Temu, Amazon, AliExpress, и другие) физически не присутствуют в Казахстане, и потому избегают уплаты налогов и пошлин в соответствии с нашим законодательством. Считаем это брешью в налогообложении импорта", - добавил Перуашев.

В этой связи от лица депутатской фракции "Ак жол" Азат Перуашев предложил:

  1. Ввести требование об обязательной регистрации иностранных маркетплейсов в налоговых органах Казахстана;
  2. Рассмотреть вопрос о введении для иностранных маркетплейсов обязательства по коллаборации с казахстанскими площадками и производителями;
  3. Ввести обязательную уплату НДС и других налогов с доходов, полученных от казахстанских потребителей;
  4. Рассмотреть вопрос о снижении либо обнулении параметров беспошлинной торговли, реализуемой через иностранные торговые сети;
  5. Разработать меры господдержки для отечественной Е-коммерции и ее участников.

В конце декабря вице-министр торговли на брифинге в кабмине рассказал, как обезопасят казахстанцев от покупки некачественных товаров на платформах иностранных маркетплейсов. Сообщалось, что планируется менять требования к иностранным маркетплейсам.

Напомним, в ноябре стало известно, что Евросоюз начал официальное разбирательство в отношении китайского торгового сайта Temu из-за опасений, что платформа не в состоянии остановить продажу нелегальной продукции.

Ранее сообщалось, что Минюст обсуждает меры против продажи подделок на маркетплейсах, как обязать площадки соблюдать закон об интеллектуальной собственности и нести ответственность.

До этого мы писали, что казахстанцы активно пользуются услугами маркетплейсов, а общий объем электронной коммерции достиг 2,4 трлн тенге. Граждане покупают в интернете гаджеты, технику и даже еду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2223839-obyazat-kitayskie-sayty-temu-i-aliexpress-platit-nds-v-kazahstane-predlozhil-deputat/