Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как выявляют казахстанцев, использующих чужую ЭЦП

Опубликовано:

Флешка в руке
Флеш-карта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане могут наказать не только за передачу своей электронной цифровой подписи (ЭЦП), но и за использование чужой. Штрафы выписывают при выявлении нарушения. Подробности читайте на NUR.KZ.

С марта 2025 года в Казахстане ввели штрафы за использование чужой электронной цифровой подписи – раньше ответственность предусматривалась только в отношении граждан, которые незаконно передавали свои ЭЦП третьим лицам.

При этом поправки в закон также увеличивали срок, в течение которого могут привлечь к ответственности за совершение административных правонарушений в сферах защиты персональных данных и электронной цифровой подписи, с 2 месяцев до 1 года.

Между тем, как отмечает портал "Учет", всех подряд за эти нарушения штрафовать не станут – тотального мониторинга использования ЭЦП в стране вводить не будут, ведь это технически очень сложно реализовать.

Выявлять нарушителей будут "точечно". Дело в том, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК узнает о фактах передачи ЭЦП из разных уголовных дел, отчетов, расследований и комиссий. Эти документы часто содержат информацию о хозяйственных правонарушениях, связанных с передачей цифровой подписи.

При этом эксперты отмечают, что передача и использование чужой ЭЦП является незаконным действием, которое может повлечь за собой серьезные последствия, в том числе штрафы. В частности, использование чужой цифровой подписи влечет за собой штраф в размере 50 месячных расчетных показателей (МРП) для физических лиц, или 196 600 тенге в 2025 году.

ЭЦП между тем является удобным инструментом, который облегчает жизнь казахстанцам. Однако слишком много открытых ключей несут в себе риски. О том, как проверить их количество и отозвать лишние, мы рассказывали здесь.

Также ранее мы сообщали о том, что в Казахстане изменили формат ЭЦП. Чем отличается новая электронная цифровая подпись от старой и как ее выпустить, можно прочитать в нашем материале.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2230958-kak-vyyavlyayut-kazahstancev-ispolzuyushchih-chuzhuyu-ecp/