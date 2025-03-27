Как выявляют казахстанцев, использующих чужую ЭЦП

В Казахстане могут наказать не только за передачу своей электронной цифровой подписи (ЭЦП), но и за использование чужой. Штрафы выписывают при выявлении нарушения. Подробности читайте на NUR.KZ.

С марта 2025 года в Казахстане ввели штрафы за использование чужой электронной цифровой подписи – раньше ответственность предусматривалась только в отношении граждан, которые незаконно передавали свои ЭЦП третьим лицам.

При этом поправки в закон также увеличивали срок, в течение которого могут привлечь к ответственности за совершение административных правонарушений в сферах защиты персональных данных и электронной цифровой подписи, с 2 месяцев до 1 года.

Между тем, как отмечает портал "Учет", всех подряд за эти нарушения штрафовать не станут – тотального мониторинга использования ЭЦП в стране вводить не будут, ведь это технически очень сложно реализовать.

Выявлять нарушителей будут "точечно". Дело в том, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК узнает о фактах передачи ЭЦП из разных уголовных дел, отчетов, расследований и комиссий. Эти документы часто содержат информацию о хозяйственных правонарушениях, связанных с передачей цифровой подписи.

При этом эксперты отмечают, что передача и использование чужой ЭЦП является незаконным действием, которое может повлечь за собой серьезные последствия, в том числе штрафы. В частности, использование чужой цифровой подписи влечет за собой штраф в размере 50 месячных расчетных показателей (МРП) для физических лиц, или 196 600 тенге в 2025 году.

ЭЦП между тем является удобным инструментом, который облегчает жизнь казахстанцам. Однако слишком много открытых ключей несут в себе риски. О том, как проверить их количество и отозвать лишние, мы рассказывали здесь.

Также ранее мы сообщали о том, что в Казахстане изменили формат ЭЦП. Чем отличается новая электронная цифровая подпись от старой и как ее выпустить, можно прочитать в нашем материале.