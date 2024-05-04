Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Формат ЭЦП изменили в Казахстане: что поменялось для граждан

Опубликовано:

Мужчина вставляет флеш-карту в ноутбук
Флеш-карта. Иллюстративное фото: Tetra Images / Getty Images

Для всех государственных услуг казахстанцам теперь будут выдавать одну ЭЦП, которая будет использоваться и для авторизации, и для подписи, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.

"Для оптимизации процессов и упрощения процедуры получения, хранения и использования ключей ЭЦП физическим и юридическим лицам будет выдаваться один ключ на алгоритме ГОСТ, который будет использоваться и для авторизации, и для подписи", - говорится в Telegram-канале eGov.

Ключевые изменения следующие:

  • вместо двух регистрационных свидетельств, предназначенных для авторизации и подписи, теперь будет выпущено только одно;
  • все ранее выпущенные ЭЦП до перехода на алгоритм ГОСТ 2015 будут поддерживаться до истечения срока их действия;
  • для использования нового стандарта ГОСТ 2015 в мобильном приложении необходимо просто обновить eGov Mobile.

Также исключены из списка доступных следующие невостребованные шаблоны, предназначенные для использования юридическими лицами:

  • "Сотрудник с правом подписи финансовых документов";
  • "Сотрудник отдела кадров".

Отметим, что ранее, оформляя ЭЦП, казахстанцы получали два ключа:

  • AUTH RSA - используемый для авторизации пользователя;
  • RSA - для подписи получаемой услуги.

Добавим, согласно закону "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2095964-format-ecp-izmenili-v-kazahstane-chto-pomenyalos-dlya-grazhdan/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.