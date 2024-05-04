Формат ЭЦП изменили в Казахстане: что поменялось для граждан
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Для всех государственных услуг казахстанцам теперь будут выдавать одну ЭЦП, которая будет использоваться и для авторизации, и для подписи, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.
"Для оптимизации процессов и упрощения процедуры получения, хранения и использования ключей ЭЦП физическим и юридическим лицам будет выдаваться один ключ на алгоритме ГОСТ, который будет использоваться и для авторизации, и для подписи", - говорится в Telegram-канале eGov.
Ключевые изменения следующие:
- вместо двух регистрационных свидетельств, предназначенных для авторизации и подписи, теперь будет выпущено только одно;
- все ранее выпущенные ЭЦП до перехода на алгоритм ГОСТ 2015 будут поддерживаться до истечения срока их действия;
- для использования нового стандарта ГОСТ 2015 в мобильном приложении необходимо просто обновить eGov Mobile.
Также исключены из списка доступных следующие невостребованные шаблоны, предназначенные для использования юридическими лицами:
- "Сотрудник с правом подписи финансовых документов";
- "Сотрудник отдела кадров".
Отметим, что ранее, оформляя ЭЦП, казахстанцы получали два ключа:
- AUTH RSA - используемый для авторизации пользователя;
- RSA - для подписи получаемой услуги.
Добавим, согласно закону "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2095964-format-ecp-izmenili-v-kazahstane-chto-pomenyalos-dlya-grazhdan/