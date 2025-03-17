Казахстанцев будут штрафовать за использование и передачу чужой ЭЦП

С этого месяца в Казахстане будут привлекать к ответственности как за использование чужой ЭЦП, так и за ее передачу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как сообщается на сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны, теперь срок привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в сферах защиты персональных данных и электронной цифровой подписи увеличен с двух месяцев до одного года. Новые нормы уже вступили в силу.

"За нарушение законодательства о персональных данных и их защите, выраженное в незаконном сборе, обработке персональных данных и несоблюдении мер по их защите, размер административных штрафов по статье 79 КоАП РК будет увеличен до трех раз. Теперь они составят от 30 до 2000 МРП (от 117 690 тенге до 7,8 млн тенге - прим. ред.)", - сказано в сообщении.

Помимо этого, будет предусмотрена административная ответственность за использование ЭЦП другим лицом. Отмечается, что раньше ответственность предусматривалась только за незаконную передачу ключа ЭЦП третьим лицам и непринятие владельцем регистрационного свидетельства мер для его защиты.

"После вступления в силу поправок, к ответственности будут привлекаться как лицо, передавшее ЭЦП, так и лицо, использовавшее его", - уточнили в Минцифре.

До этого отмечалось, что ЭЦП может быть использована мошенниками, если они получат доступ к ней. Это может произойти по разным причинам: от передачи кода в SMS-сообщении от номера 1414 до оформления ЭЦП с помощью "посредников". При этом риски актуальны как для юридических, так и физических лиц.

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