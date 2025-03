Как "справедливый" налог может увеличить нагрузку на бедных казахстанцев вместо богатых, рассказала эксперт

Вопрос внедрения справедливого налогообложения требует тщательной проработки. В противном случае бедные могут платить больше, а богатые найдут пути снижения налогов. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Лина Егель кызы предупреждает, что при недостаточно проработанном внедрении прогрессивного налогообложения бедные могут платить больше налогов, а богатые найдут способы их снизить.

Исследование в Аргентине показало, что после введения прогрессивной ставки бедные стали платить больше налогов, считая систему справедливой, а богатые чаще стали уклоняться от уплаты.

Для эффективного внедрения прогрессивного налогообложения эксперт рекомендует повышать прозрачность системы, бороться с уклонением богатых и проводить разъяснительные кампании.

Справедливое налогообложение подразумевает увеличение ставки налога в зависимости от уровня дохода граждан: то есть, чем больше заработок, тем больше нужно будет платить в бюджет.

А лица с низкими доходами платят меньше налогов. Подобные инициативы ранее обсуждались в Казахстане.

Однако, как сообщает независимый эксперт Лина Егель кызы в статье, опубликованной изданием Economy.kz, при недостаточно хорошо разработанном подходе бедное население может пострадать еще больше, а богатое – найти лазейки для снижения налогов.

Восприятие справедливости налогов

Результаты введения прогрессивной ставки налогообложения могут оказаться неоднозначными.

Это было отмечено в исследовании «From Flat to Fair? The Effects of a Progressive Tax Reform», проведенном Национальным бюро экономических исследований (NBER), которое анализирует влияние прогрессивной налоговой реформы в Аргентине.

"Налоговая дисциплина – это уровень соблюдения налогового законодательства населением и бизнесом.

Когда граждане и компании честно платят налоги, государство получает стабильные поступления в бюджет, что позволяет финансировать социальные и инфраструктурные проекты.

Однако при высоких налогах может увеличиваться уклонение, особенно если люди считают систему несправедливой", – отмечает эксперт.

При этом прогрессивная ставка налогообложения должна повысить восприятие налоговой справедливости. Но ожидания могут не совпасть с реальностью.

Надпись "Налоги" на английском. Иллюстративное фото: No-Mad/Getty Images

Почему это может не сработать

Как сообщается в источнике, эксперимент в Аргентине показал, что вместо ожидаемых положительных результатов в виде снижения налоговой нагрузки на бедные слои населения, повышения бюджетных поступлений за счет богатых и улучшения общей дисциплины, государство столкнулось с неожиданными результатами.

Например, отмечались следующие изменения:

бедные действительно стали платить больше налогов, когда узнали, что богатые теперь платят больше;

богатые признали систему справедливой, но стали чаще уклоняться;

в целом, налоговые поступления выросли, но меньше, чем прогнозировалось.

"Исследование NBER рассмотрело влияние прогрессивной налоговой реформы в одном из муниципалитетов Буэнос-Айреса – Трес-де-Фебреро. До реформы налог был умеренно регрессивным, то есть бедные платили больше в относительном выражении.

В ходе реформы:

бедные (40% домовладельцев) получили снижение налога на 27%;

богатые (22% домовладельцев) столкнулись с ростом на 11%;

средний класс (38%) не увидел изменений", – сообщает эксперт.

В то же время указывается, что среди бедных собираемость налогов выросла на 2,7%, а у богатых она снизилась на 2,3%. Хотя восприятие справедливости налоговой системы среди бедных увеличилось на 11%.

То есть бедные, посчитав прогрессивный налог справедливым, стали платить больше, но богатые не изменили уровень своей дисциплины. Поэтому эксперт указывает, что ключевую роль в повышении налоговой дисциплины играет восприятие налоговой системы – если люди верят в ее честность, они готовы платить.

Однако в то же время нужно принимать дополнительные меры, чтобы повысить эффективность системы:

прозрачность налоговой системы – публикация отчетов о том, на что идут налоги;

снижение налогов для бедных – повышает доверие к системе;

борьба с уклонением среди богатых – чтобы бедные видели справедливость;

информационные кампании – разъяснение принципов налоговой политики.

"Дополнительно стоит учитывать поведенческую экономику: налогоплательщики реагируют не только на цифры, но и на восприятие справедливости, социальные нормы и влияние окружения.

Прогрессивное налогообложение действительно влияет на налоговую дисциплину, но не всегда так, как ожидается", – отмечает независимый эксперт Лина Егель кызы.

Напомним, что другой эксперт также рассказал, помогут ли налоговые льготы для бизнеса избежать роста цен в Казахстане на фоне увеличения НДС.

Ранее стало известно, что для работников с большой зарплатой подоходный налог может вырасти с 10% до 15%.