Как "справедливый" налог может увеличить нагрузку на бедных казахстанцев вместо богатых, рассказала эксперт

Вопрос внедрения справедливого налогообложения требует тщательной проработки. В противном случае бедные могут платить больше, а богатые найдут пути снижения налогов. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Эксперт Лина Егель кызы предупреждает, что при недостаточно проработанном внедрении прогрессивного налогообложения бедные могут платить больше налогов, а богатые найдут способы их снизить.
- Исследование в Аргентине показало, что после введения прогрессивной ставки бедные стали платить больше налогов, считая систему справедливой, а богатые чаще стали уклоняться от уплаты.
- Для эффективного внедрения прогрессивного налогообложения эксперт рекомендует повышать прозрачность системы, бороться с уклонением богатых и проводить разъяснительные кампании.
Справедливое налогообложение подразумевает увеличение ставки налога в зависимости от уровня дохода граждан: то есть, чем больше заработок, тем больше нужно будет платить в бюджет.
А лица с низкими доходами платят меньше налогов. Подобные инициативы ранее обсуждались в Казахстане.
Однако, как сообщает независимый эксперт Лина Егель кызы в статье, опубликованной изданием Economy.kz, при недостаточно хорошо разработанном подходе бедное население может пострадать еще больше, а богатое – найти лазейки для снижения налогов.
Восприятие справедливости налогов
Результаты введения прогрессивной ставки налогообложения могут оказаться неоднозначными.
Это было отмечено в исследовании «From Flat to Fair? The Effects of a Progressive Tax Reform», проведенном Национальным бюро экономических исследований (NBER), которое анализирует влияние прогрессивной налоговой реформы в Аргентине.
"Налоговая дисциплина – это уровень соблюдения налогового законодательства населением и бизнесом.
Когда граждане и компании честно платят налоги, государство получает стабильные поступления в бюджет, что позволяет финансировать социальные и инфраструктурные проекты.
Однако при высоких налогах может увеличиваться уклонение, особенно если люди считают систему несправедливой", – отмечает эксперт.
При этом прогрессивная ставка налогообложения должна повысить восприятие налоговой справедливости. Но ожидания могут не совпасть с реальностью.
Почему это может не сработать
Как сообщается в источнике, эксперимент в Аргентине показал, что вместо ожидаемых положительных результатов в виде снижения налоговой нагрузки на бедные слои населения, повышения бюджетных поступлений за счет богатых и улучшения общей дисциплины, государство столкнулось с неожиданными результатами.
Например, отмечались следующие изменения:
- бедные действительно стали платить больше налогов, когда узнали, что богатые теперь платят больше;
- богатые признали систему справедливой, но стали чаще уклоняться;
- в целом, налоговые поступления выросли, но меньше, чем прогнозировалось.
"Исследование NBER рассмотрело влияние прогрессивной налоговой реформы в одном из муниципалитетов Буэнос-Айреса – Трес-де-Фебреро. До реформы налог был умеренно регрессивным, то есть бедные платили больше в относительном выражении.
В ходе реформы:
- бедные (40% домовладельцев) получили снижение налога на 27%;
- богатые (22% домовладельцев) столкнулись с ростом на 11%;
- средний класс (38%) не увидел изменений", – сообщает эксперт.
В то же время указывается, что среди бедных собираемость налогов выросла на 2,7%, а у богатых она снизилась на 2,3%. Хотя восприятие справедливости налоговой системы среди бедных увеличилось на 11%.
То есть бедные, посчитав прогрессивный налог справедливым, стали платить больше, но богатые не изменили уровень своей дисциплины. Поэтому эксперт указывает, что ключевую роль в повышении налоговой дисциплины играет восприятие налоговой системы – если люди верят в ее честность, они готовы платить.
Однако в то же время нужно принимать дополнительные меры, чтобы повысить эффективность системы:
- прозрачность налоговой системы – публикация отчетов о том, на что идут налоги;
- снижение налогов для бедных – повышает доверие к системе;
- борьба с уклонением среди богатых – чтобы бедные видели справедливость;
- информационные кампании – разъяснение принципов налоговой политики.
"Дополнительно стоит учитывать поведенческую экономику: налогоплательщики реагируют не только на цифры, но и на восприятие справедливости, социальные нормы и влияние окружения.
Прогрессивное налогообложение действительно влияет на налоговую дисциплину, но не всегда так, как ожидается", – отмечает независимый эксперт Лина Егель кызы.
Напомним, что другой эксперт также рассказал, помогут ли налоговые льготы для бизнеса избежать роста цен в Казахстане на фоне увеличения НДС.
Ранее стало известно, что для работников с большой зарплатой подоходный налог может вырасти с 10% до 15%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2230872-kak-spravedlivyy-nalog-mozhet-uvelichit-nagruzku-na-bednyh-kazahstancev-vmesto-bogatyh-rasskazala-ekspert/