Налоговой шкале быть: какой может оказаться сумма налога на примере других стран, рассказали аналитики

Дифференцированный налог, упомянутый президентом в его послании народу Казахстана, уже применяется в некоторых странах. А сумма налога зависит от дохода. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Президент Казахстана предложил ввести дифференцированные ставки индивидуального подоходного налога (ИПН), которые уже применяются в некоторых странах.

В других странах существуют минимальные пороги дохода, с которых начинает взиматься ИПН, например, в Великобритании это 608 тыс. тенге в месяц, в Китае - 257 тыс. тенге.

Точные значения дифференцированных ставок ИПН для Казахстана пока не определены, но предполагается, что изменения затронут только лиц со сверхдоходами.

Обычно дифференцированная ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) означает, что лица с минимальной заработной платой будут платить минимальный налог. А сумма ИПН будет увеличиваться в зависимости от уровня доходов лица: богатые будут платить больше.

"Желательно адаптировать всю налоговую политику к меняющимся фискальным условиям, включая пересмотр налоговых ставок. Назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога", – отметил президент в своем послании народу Казахстана.

Как сообщает Telegram-канал "Черный лебедь, рак и щука", подобная практика применяется в других странах. И их суммы ИПН можно сравнить в тенговом эквиваленте.

Что ранее предлагали в Казахстане

На данный момент в Казахстане применяется так называемая "плоская" ставка ИПН в размере 10% вне зависимости от дохода.

Ранее при рассмотрении введения прогрессивной налоговой шкалы отмечались следующие возможные изменения:

при доходах до 480 минимальных заработных плат (МПЗ), или 40,8 млн тенге в год – сохранится ставка ИПН в 10%;

в год – сохранится ставка ИПН в 10%; при доходах свыше 480 МЗП – налог может составить 15% на сумму, превышающую указанный порог. То есть при доходе в 45 млн тенге налог в 15% затронет лишь 4,2 млн тенге от этой суммы.

Следует отметить, что утвержденного проекта прогрессивного налога в Казахстане пока нет. В предыдущих рассматриваемых проектах также отмечалось, что порогом для минимального ИПН может стать ежемесячная зарплата до 2 млн тенге.

Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Налогообложение в других странах

Согласно сообщению источника, в некоторых странах ИПН вовсе не назначается до определенного предела. Вот какие ежемесячные пороги применяются в разных странах (в тенге по нынешнему курсу):

Великобритания – ИПН не взимается при доходах ниже 608 тыс. тенге в месяц;

в месяц; Франция – 415 тыс. тенге ;

; Германия – минимальный порог составляет 390 тыс. тенге ;

; Китай – ИПН начисляется от 257 тыс. тенге в месяц;

в месяц; Канада – 216 тыс. тенге ;

; Австралия – 151 тыс. тенге.

А далее налоговая ставка будет увеличиваться вместе с уровнем дохода в этих странах. Например, в Китае при доходах в эквиваленте от 289 до 385 тыс. тенге ИПН составит 10%, при 385-578 тыс. тенге – 15%.

Если доход достигает от 578 тыс. до 1,5 млн тенге, то ставка повысится до 20%, а ИПН в 30% придется заплатить лицам, зарабатывающим от 2,8 млн до 4,1 млн тенге.

В США 10% налога платят при доходах до 410 тыс. тенге, 12% назначается зарабатывающим от 410 тыс. до 1,7 млн тенге.

Австралийцы платят 15% ИПН при доходах в эквиваленте от 151 до 930 тыс. тенге, а если зарабатывают от 930 тыс. до 2 млн тенге – 30% налога. Французы платят 11% налога при доходах от 415 тыс. до 1,1 млн тенге и 30% – при 1,1-3,1 млн тенге доходов в месяц.

Таким образом, пока что неизвестны точные значения ИПН в зависимости от размера дохода казахстанцев. Однако при их введении изменения должны будут затронуть только лиц со сверхдоходами.

Ранее аналитик рассказал, как предложенный Токаевым налог может отразиться на заработках казахстанцев. Также глава МНЭ разъяснил, какие нормы внесут в новый налоговый кодекс.