Владельцы каких авто потратят на налог не более 7,4 тыс. тенге в Казахстане

В Казахстане зарегистрировано 5,8 млн транспортных средств, за которые до 1 апреля нужно уплатить налоги. Владельцы более 1 млн машин заплатят не более 7,4 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

С середины марта казахстанские водители начали получать уведомления о необходимости уплатить налог на транспорт. Начисляется он за 2024 год по тарифам, которые действовали тогда.

Между тем, согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане зарегистрировано почти 5,8 млн транспортных средств. Почти все их владельцы, за исключением некоторых категорий граждан, обязаны уплатить налог до 1 апреля.

Сколько нужно уплатить автовладельцам авто

У многих граждан во владении находятся легковые автомобили с объемом двигателя свыше 1,5 до 2 литров. В Казахстане насчитывается более 2,2 млн таких машин.

Для их владельцев, согласно тарифам на 2024 год, транспортный налог будет варьироваться от 11 076 до 14 576 тенге – за каждый кубический сантиметр свыше 1,5 литра начисляется по 7 тенге.

При этом еще более 1 млн легковых автомобилей являются "малолитражками", у которых объем двигателя не превышает 1,5 литра. На них максимальная сумма налога в этом году составит всего лишь 7 384 тенге.

Отметим, что в числе таких транспортных средств есть машины с объемом двигателя до 1,1 литра. На них налог и вовсе равен 1 месячному расчетному показателю (МРП), то есть 3 692 тенге за 2024 год.

Еще примерно у 883 тыс. "легковушек" в Казахстане объем двигателя варьируется от 2 до 2,5 литров. Их владельцам начислили 22 159-25 652 тенге.

Что касается владельцев более мощных автомобилей, например с двигателями на 3 литра и более, то здесь все будет зависеть не только от объема, но и от года ввоза машины в страну.

Например, у машин, которые были завезены до 2014 года, ставка за 3-4 литра варьируется от 55 387 тенге до 62 380 тенге. А вот у автомобилей с аналогичным объемом двигателя, но ввезенных после с 2014 года, ставка начинается от 129 227 тенге и может достигать 247 172 тенге.

В Казахстане между тем зарегистрировано около 753 тыс. легковых автомобилей с объемом двигателя от 2,5 до 4 литров независимо от возраста.

Стоит отметить, что некоторым гражданам в этом году могут начислить налог и на несколько сотен тысяч тенге. Например, у машин с объемом двигателя свыше 4 литров, ввезенных с начала 2014 года, налог начинается от 479 960 тенге, а у авто с объемом свыше 5 литров – от 738 400 тенге.

В стране насчитывается почти 95 тыс. таких авто.

Налог на легковые автомобили с объемом двигателя до 3 000 см³ включительно Объем двигателя

(см³) Налоговая ставка

(МРП) Налог за 2024 год

(тенге) Налог за 2025 год

(тенге) до 1 100 включительно 1 3 692 3 932 свыше 1 100 до 1 500 включительно 2 7 384 7 864 свыше 1 500 до 2 000 включительно 3 11 076 11 796 свыше 2 000 до 2 500 включительно 6 22 152 23 592 свыше 2 500 до 3 000 включительно 9 33 228 35 388 Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше

3 000 см³, ввезенные или произведенные в Казахстане до 31 декабря 2013 года включительно свыше 3 000 до 4 000 включительно 15 55 380 58 980 свыше 4 000 117 431 964 460 044 Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше

3 000 см³, ввезенные или произведенные в Казахстане после 31 декабря 2013 года свыше 3 000 до 3 200 включительно 35 129 220 137 620 свыше 3 200 до 3 500 включительно 46 169 832 180 872 свыше 3 500 до 4 000 включительно 66 243 672 259 512 свыше 4 000 до 5 000 включительно 130 479 960 511 160 свыше 5 000 200 738 400 786 400 Согласно статье 492 Налогового кодекса РК

Важно подчеркнуть, что в расчет были включены только легковые транспортные средства. Грузовые автомобили и автобусы не были учтены в статистике. Кроме того, для примерно 122 тысяч машин не удалось определить размер налога, поскольку они не были классифицированы по объему двигателя.

Отметим, что, несмотря на тот факт, что казахстанцам уже начали начислять налог за 2024 год, некоторые граждане не оплатили его еще за предыдущие годы, и за ними даже ведется "охота". Например, только в Алматы злостные неплательщики задолжали порядка 3,7 млрд тенге, и большую часть суммы должны владельцы машин с двигателями больших объемов.