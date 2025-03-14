Должников по транспортному налогу "ловят" в Алматы

В Алматы проходят рейды по выявлению автовладельцев, которые в общей сумме задолжали 3,7 млрд тенге по налогу на транспорт. Некоторых уже "поймали" и заставили заплатить. Подробнее читайте на NUR.KZ.
До 1 апреля все казахстанские автовладельцы обязаны будут уплатить налог за свои транспортные средства. Оплата происходит за прошлый год и по тарифам, которые действовали тогда.
Однако некоторые граждане избегают своих обязательств уже не первый год, и теперь на них объявили "охоту".
Как сообщает Департамент государственных доходов Алматы, в городе совместно с полицией с 12 по 14 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер".
"Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности", – сообщили в департаменте.
Отметим, что на сегодняшний день общая неоплаченная в прошлые годы задолженность по налогу на транспортные средства в Алматы составляет 3,7 млрд тенге. Примечательно, что ее основная часть приходится на авто с объемом двигателя свыше 4 литров.
При этом некоторых неплательщиков уже выявили – владельцы 12 транспортных средств в итоге заплатили в бюджет 1,6 млн тенге, а 9 машин все-таки были водворены на штрафстоянку.
Чтобы не лишиться машины, казахстанцам, имеющим налоговые задолженности, стоит погасить свои долги и больше не допускать "просрочек". Важно помнить, что налог все равно придется заплатить, но можно это сделать без лишних трат и санкций.
Напомним, не все казахстанские автовладельцы обязаны платить налог на транспорт. Некоторые категории граждан освобождаются от этой обязанности.
Также мы рассказывали о случаях, когда гражданам могут приостановить начисление налога, но для этого должна быть серьезная причина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2227983-dolzhnikov-po-transportnomu-nalogu-lovyat-v-almaty/