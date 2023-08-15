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Бардак в спецЦОНах и "помогайки": серые схемы учета авто прокомментировали в МВД

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Автомобиль с российским номером
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в СЦК глава комитета МВД прокомментировал ситуацию в спецЦОНах Казахстана с серыми схемами учета авто и "помогайками", передает корреспондент NUR.KZ.

Главу комитета административной полиции Кайсара Султанбаева спросили, на каком этапе сейчас следствие касательно выявленных ранее в Казахстане ОПГ по незаконной легализации иностранных авто, в которые, в том числе, входили и полицейские.

"Действительно, такое имело место, первая информация была по Алматинской области, потом мы вышли на Алматы, и оттуда сеть пошла практически по всем областным центрам страны.

На сегодня департаментом собственной безопасности возбуждено уголовное дело, следствие идет, сотрудники, причастные к этим преступлениям, отстранены от должностей. Идет следствие, поэтому в рамках его я дальнейшую информацию не могу предоставить", – сообщил спикер.

Также он прокомментировал ситуацию с "помогайками" в спецЦОНах – главу комитета спросили, действительно ли их прикрывают сотрудники полиции.

"В рамках этого уголовного дела там не только сотрудники полиции привлекаются, но и в том числе эти так называемые "помогайки".

На переднем крае организации работы по регистрации транспорта, по выдаче водительских удостоверений работают сотрудники НАО "Правительство для граждан". Наши сотрудники прямого контакта с населением не имеют.

Наши сотрудники только во втором эшелоне сидят, проверяют по кримучетам, по вопросам связи с совершением каких-то преступлений. Непосредственного контакта с населением у наших сотрудников нет. А вот "помогайки" – да, они имеются, по ним уголовные дела возбуждены, люди привлекаются к ответственности", – заявил глава комитета МВД.

Отметим, что в Казахстане полицейские не раз выявляли схемы незаконной постановки авто на учет. Ущерб от действий злоумышленников исчисляется сотнями миллионов тенге.

Например, в Акмолинской области полицейскими выявлена незаконная постановка на учет грузовых автомашин. Официальная оплата за первичную государственную регистрацию за каждую единицу грузовых авто должна была составлять около 7-8 млн тенге. По предварительным данным, общая сумма ущерба государству составила примерно 500 млн тенге.

А в Алматы пресекли преступную схему регистрации авто из Южной Кореи. Сообщалось, что злоумышленники поставили на поток ввоз автомобилей из этой страны. Полицейскими было установлено, что незаконно было ввезено и поставлено на учет 250 автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032559-bardak-v-spetstsonah-i-pomogayki-serye-shemy-ucheta-avto-prokommentirovali-v-mvd/

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