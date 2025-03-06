Депутаты предложили отменить снижение порога НДС в Казахстане

Депутаты фракции "Ак жол" в парламенте предложили отменить снижение порога НДС до 15 млн тенге. Об этом сообщил депутат Азат Перуашев, передает NUR.KZ.

"Сегодня рабочая группа мажилиса направила на заключение правительства поправку фракции "Ак жол" об установлении порога НДС в 20 тыс. МРП (78 млн тенге), внесенную в ответ на предложение правительства о снижении этого порога до 3800 МРП (15 млн тенге)", - сообщил Перуашев в своем Telegram-канале.

Таким образом, из его сообщения можно понять, что депутаты выступили против снижения этого порога и просят оставить его таким, какой он есть на данный момент.

20 февраля стало известно, что в мажилис внесены поправки в проект Налогового кодекса. Эти поправки включали:

– снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20000 МРП (78,6 млн тенге) до 3800 МРП (15 млн тенге);

– повышение ставки НДС – с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%;

– ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации – он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.