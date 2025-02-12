Еще одну платную дорогу введут в Казахстане

В Казахстане к концу февраля появится новый платный участок дороги "Актобе – граница Российской Федерации" протяженностью 82,7 километра. Кому придется платить за проезд по ней, читайте на NUR.KZ.

Ранее стало известно, что в Казахстане в скором времени могут стать платными сразу семь дорог. За проезд по некоторым из них придется платить водителям всех транспортных средств, а по другим – лишь владельцам автобусов и грузовиков.

При этом Министерство транспорта РК официально опубликовало приказ, согласно которому в стране появится еще один платный участок дороги "Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург)" общей протяженностью почти 82,7 километра.

Платной трасса станет не для всех. Рядовым гражданам, то есть владельцам легковых автомобилей платить за проезд по ней не нужно, так как трасса относится ко II технической категории.

Обязанность платить появится только для водителей автобусов и грузовых автомобилей. Ставки для них будут варьироваться от 515 тенге до 3 040 тенге за весь маршрут в зависимости от количества пассажирских мест и грузоподъемности.

Стоимость проезда по всему маршруту

"Актобе - граница Российской федерации (На Оренбург)" Тип транспортного средства Тариф в 2025 году ав­то­бу­сы до 16 мест

грузовики (до 2,5 тонны) 0,1527 МРП ₸600 0,1309 МРП ₸515 ав­то­бу­сы до 32 мест

грузовики (до 5,5 тонны) 0,3103 МРП ₸1 220 0,2642 МРП ₸1 039 ав­то­бу­сы свы­ше 32 мест

грузовики и ав­то­по­ез­да (до 10 тонн) 0,463 МРП ₸1 821 0,3927 МРП ₸1 544 грузовики (на 10-15 тонн) 0,6206 МРП ₸2 440 0,5285 МРП ₸2 078 грузовики (более 15 тонн),

включая прицепы 0,7733 МРП ₸3 041 0,657 МРП ₸2 583 Приказ Министерства транспорта РК

При этом для водителей предусмотрены месячные абонементы стоимостью от 1 до 5 МРП (от 3 932 до 19 660 тенге в 2025 году), а также годовые годовые – от 12 МРП до 60 МРП (от 47 184 до 235 920 тенге).

Как отмечается в приказе, ожидается, что срок использования платной дороги на платной основе составит 20 лет.

Приказ был опубликован 11 февраля и вступит в силу 10 дней спустя, то есть уже 22 февраля этого года.

Напомним, на текущий момент в Казахстане насчитывается 17 платных трасс. При этом 11 из них являются платными для всех водителей. О том, сколько стоит проезд по ним в 2025 году, можно узнать здесь.