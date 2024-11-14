Когда будут устанавливать номерные знаки на мопеды в Казахстане

На брифинге СЦК представитель МВД РК сообщил, что регистрация мопедов в Казахстане начнется с 1 января 2025 года. С 4 апреля за отсутствие номеров будут штрафовать, передает NUR.KZ.

Как пояснили представители МВД на пресс-конференции СЦК, 3 октября был подписан закон, предусматривающий установку на мопеды государственных регистрационных номерных знаков.

Таким образом, мопеды будут приравниваться к механическим транспортным средствам и соответственно их нарушения будут выявляться автоматическими системами фиксации, а также сотрудниками полиции при ежедневном надзоре за дорожным движением. Закон вступит в силу 4 апреля.

"Регистрацию мопедов начнем с нового года. С 1 января наши граждане могут подходить в спецЦОНы.

А почему с 4 апреля мы начнем привлекать водителей мопедов за разные нарушения? Почему дали такую отсрочку? Это связано с тем, что водители мопедов по новому законодательству должны иметь водительское удостоверение категории А1.

Если у кого-то нет этого водительского удостоверения, им необходимо время, чтобы отучиться, получить водительское удостоверение, зарегистрировать в установленном порядке свои мопеды и получить госномерные знаки", - пояснил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, мы писали о том, что в начале октября президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств - теперь мопеды в Казахстане обяжут регистрировать.

При этом еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Что касается получения водительского удостоверения категории А1 - сообщалось, что водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.