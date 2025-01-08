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Арест счетов за неуплату налогов: вице-премьера спросили о "восстании бедных"

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Налоги
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

На брифинге правительства вице-премьера Тамару Дуйсенову спросили о несоразмерности штрафов в Казахстане зарплате граждан и об арестах счетов за неуплату налогов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист поинтересовалась, не считает ли правительство, что ежегодное повышение стоимости штрафов в Казахстане, а также аресты счетов за неуплату налогов могут привести к недовольству казахстанцев и даже к "восстанию бедных граждан".

"Если вы посмотрите на бюджет, то увидите, что более 50% идут на социальную помощь и поддержку. То есть мы можем сказать, что власти выполняют полностью соцобязательства.

По налогам - несвоевременная уплата налогов может привести к тому, что одни из граждан могут лишиться соцподдержки. То есть каждый работающий гражданин, согласно Налоговому кодексу, должен своевременно платить налоги. Но если есть объективные причины, из-за которых он не может оплатить налоги, то, думаю, налоговые органы дадут более компетентный ответ. Должен каждый работать с налоговым инспектором.

По штрафам: чтобы не платить штрафы, нужно не нарушать законы. Если не будете нарушать законы, то никто вам не выставит штраф", - ответила на это заместитель премьера Тамара Дуйсенова.

Ее также спросили, не считает ли она штрафы в Казахстане несоразмерными зарплатам.

"Вопрос не в том, справедливые ли они или нет, много их или мало, а в том, что не нужно нарушать законы. Тогда ни для кого не будут страшны размеры штрафов. В этом случае не будет вопросов, пропорциональны они доходам населения или нет. Вопрос должен быть в том, что нельзя нарушать законы.

Наша ведь цель не в том, чтобы штрафовать, а в том, чтобы мотивировать людей соблюдать законы. Законопослушных граждан ведь не штрафуют. Считаю неправильным ставить вопрос так - пропорциональны они или нет нашим доходам. Но, если говорить о налогах, то да, они должны быть пропорциональны доходам. Мы же не можем, например, 90% доходов отдавать в виде налогов", - добавила Дуйсенова.

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина сообщил о подготовке новых подходов к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики.

Ранее мы писали, какие налоги казахстанцы будут платить за свои автомобили в 2025 году.

Зачем и сколько денег удерживается с зарплаты казахстанцев, сообщалось здесь.

В конце года также сообщалось, что в Казахстане планируется ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога (ИПН). Для работников с большой зарплатой он может вырасти с 10 до 15%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2209379-scheta-kazahstancev-arestovyvayut-za-neuplatu-nalogov-vice-premera-sprosili-o-vosstanii-bednyh/

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