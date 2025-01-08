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Бектенов: Правительство готовится к реформированию бюджетно-налоговой и тарифной политики

Опубликовано:

Правительство РК
Правительство РК. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина сообщил о подготовке новых подходов к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается в Telegram-канале правительств РК, соответствующее заявление Бектенов озвучил на заседании правительства.

По его словам, в рамках поставленных президентом задач экономическим блоком правительства совместно с группой экспертов прорабатываются новые подходы к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики.

"В интервью газете "Ана тiлi" президент подчеркнул, что задачей правительства является обеспечение экономического роста страны и повышение благосостояния граждан.

Мы должны обеспечить интенсивный экономический рост. В этой связи под руководством Серика Макашевича (Жумангарина – прим. ред.) экономическим блоком правительства совместно с группой экспертов прорабатываются новые подходы к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики, которые в том числе затронут сферу социального обеспечения.

Указанные подходы будут представлены в ближайшее время, после детального обсуждения с экспертным сообществом", – подчеркнул Бектенов.

Напомним, ранее в интервью Токаева спросили, доволен ли он работой министров за ушедший год, ведь с момента формирования нынешнего состава правительства прошло уже 11 месяцев. Президент в ответ отметил, что главная задача правительства – обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан.

"Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты. Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений", – поделился Токаев.

Он также анонсировал расширенное заседание правительства, на котором будут подведены итоги года и решены все текущие вопросы.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2209268-bektenov-pravitelstvo-gotovitsya-k-reformirovaniyu-byudzhetno-nalogovoy-i-tarifnoy-politiki/

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