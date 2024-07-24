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Новые цены на выпуск водительских прав и госномеров установили в Казахстане

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Деньги лежат на автомобильном номере
Деньги и автомобильный номер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане установили новые цены на выпуск водительских удостоверений, техпаспорта, госномеров на авто, а также на их ускоренное изготовление. О стоимости этих услуг читайте в материале NUR.KZ.

Министерство внутренних дел Казахстана издало приказ, утверждающий цены на услуги по изготовлению водительских удостоверений, свидетельств о госрегистрации транспортных средств (техпаспортов), а также государственных номеров на авто, сообщил Telegram-канал "Юрист "Параграф".

Таким образом, стоимость изготовления документов (без НДС) теперь будет следующей:

  • водительское удостоверение – 4 367 тенге;
  • свидетельство о государственной регистрации транспортных средств – 2 250 тенге;
  • государственные регистрационные номерные знаки – 3 923 тенге (за комплект);
  • государственные регистрационные номерные знаки "ТРАНЗИТ" – 126 тенге.

Вместе с тем был издан еще один приказ об утверждении цен на ускоренное изготовление дубликатов государственных регистрационных номерных знаков и номеров повышенного спроса.

Как также сообщает Telegram-канал "Юрист "Параграф", для Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Кызылорды, Туркестана, Талдыкоргана, Актобе, Атырау, Актау, Уральска и Усть-Каменогорска выпустить госномера за 1 рабочий день (первая категория срочности) теперь можно будет за 13 773,9 тенге.

Для Жезказгана, Конаева, Кокшетау, а также районов и городов областного значения действует вторая категория срочности (5 рабочих дней). Ускоренное изготовление за этот срок будет стоить 19 436,51 тенге.

Стоит отметить, что во всех случаях день приема заявлений и выдачи номерных знаков не входит в срок оказания государственной услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2139088-novye-ceny-na-vypusk-voditelskih-prav-i-gosnomerov-ustanovili-v-kazahstane/

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