Как казахстанцев штрафуют за оскорбления в домовых чатах

Домовые чаты в соцсетях, используемые жильцами многоквартирных домов, могут оказаться местом ожесточенных споров. Но их участники рискуют получить штрафы за несдержанность. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане за оскорбления в домовых чатах и других онлайн-платформах можно получить штраф до 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году) или альтернативное наказание.

Оскорблением считается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, что регулируется статьей 131 Уголовного кодекса РК.

Для подачи жалобы на оскорбление в сети необходимо предоставить доказательства, например, скриншоты переписки, а факт оскорбления будет устанавливать специальная лингвистическая группа.

Социальные сети позволяют переписываться напрямую, участвовать в группах и чатах – а последняя функция стала особенно популярной при обсуждении вопросов управления многоквартирными домами.

Однако часто в подобных чатах могут возникать конфликты, которые грозят их участникам реальными штрафами и прочими видами административного наказания.

Кто и за что может получить штраф

Согласно 131 статье Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК), оскорбление другого лица в частной переписке либо устно наказывается штрафом. Под оскорблением следует понимать унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

При этом онлайн-оскорбления наказываются более строго.

Например, за обычное оскорбление могут назначить до 100 МРП (до 393 200 тенге в 2025 году), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов.

А при подобном нарушении с использованием онлайн-платформ сумма наказания может составить до 200 МРП (до 786 400 тенге с 1 января 2025 года).

Также штраф могут заменить либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.

Ссора в соцсетях. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Соответственно, нарушения могут быть выявлены при переписках в домовых и прочих чатах, в публикациях или в комментариях к ним, в которых по отношению к конкретному лицу были написаны оскорбительные выражения.

Как подать жалобу за оскорбления

Столкнувшись с подобным нарушением, казахстанцы могут подать заявление в правоохранительные органы.

При этом потребуется доказать факт нанесения оскорбления, унижения чести и достоинства, выраженного в неприличной форме. Для этого к заявлению можно приложить скрин переписки.

А выявлять факт того, что высказывание в социальных сетях или домовом чате является оскорблением, будет специальная лингвистическая группа.

Другими словами, важно помнить, что в Интернете необходимо соблюдать правила поведения и не забывать об ответственности за свои действия и высказывания.

Ранее мы рассказывали, что житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok. Его обвиняли в унижении чести и достоинства другого лица.

Также напомним, что с принятием закона о бытовом насилии и защите детей в Казахстане были внедрены новые штрафы, связанные с ответственностью родителей, взрослых и несовершеннолетних граждан.