Казахстанку наказали за отправку сообщений на служебный телефон чиновницы
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Жительницу Алматинской области наказали за оскорбление государственной служащей с использованием сетей телекоммуникаций, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, в Карасайском районном суде рассмотрено уголовное дело по частному обвинению в оскорблении с использованием сетей телекоммуникаций (ч.2 ст.131 УК РК).
Судом установлено, что 23 ноября 2023 года примерно в 16.50 женщина отправила текстовые и голосовые сообщения с оскорблениями, выраженными в неприличной форме, в адрес потерпевшей, являющейся государственной служащей, на служебный телефон посредством WhatsApp.
Вина подсудимой была доказана собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями потерпевшей, представленными скриншотами сообщений.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой, суд признал наличие малолетних детей, а отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.
Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 50 МРП, то есть в сумме 172 500 тенге.
Добавим, что в соответствии с ч.2 ст.131 УК РК оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2106390-kazahstanku-nakazali-za-otpravku-soobshcheniy-na-sluzhebnyy-telefon-chinovnicy/