Казахстанку наказали за отправку сообщений на служебный телефон чиновницы

Жительницу Алматинской области наказали за оскорбление государственной служащей с использованием сетей телекоммуникаций, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, в Карасайском районном суде рассмотрено уголовное дело по частному обвинению в оскорблении с использованием сетей телекоммуникаций (ч.2 ст.131 УК РК).

Судом установлено, что 23 ноября 2023 года примерно в 16.50 женщина отправила текстовые и голосовые сообщения с оскорблениями, выраженными в неприличной форме, в адрес потерпевшей, являющейся государственной служащей, на служебный телефон посредством WhatsApp.

Вина подсудимой была доказана собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями потерпевшей, представленными скриншотами сообщений.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой, суд признал наличие малолетних детей, а отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.

Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 50 МРП, то есть в сумме 172 500 тенге.

Добавим, что в соответствии с ч.2 ст.131 УК РК оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов.