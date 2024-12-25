"Штрафстан" или нет: сколько денег уплатили за штрафы в Казахстане и РФ, рассказали аналитики

В Интернете обсуждают информацию о том, что сумма уплаченных штрафов в РК превышает показатели РФ с большим населением. Но оказалось, что это ошибка в трактовке данных. Об этом читайте на NUR.KZ.
- В соцсетях распространялась ошибочная информация о превышении суммы штрафов в Казахстане над российскими в 100 раз.
- По данным аналитиков Tengenomika, в 2023 году в Казахстане сумма штрафов составила 93,3 млрд тенге, а в России - 719,1 млрд тенге.
- В пересчете на одного жителя сумма штрафов в России (5 136 тенге) оказалась на 10% больше, чем в Казахстане (4 665 тенге), что показывает схожесть подходов к назначению штрафов в обеих странах.
Как сообщает Telegram-канал Tengenomika, в социальных сетях распространяется информация о том, что за 2023 год в Казахстане было уплачено административных штрафов на сумму 120 млрд тенге.
При этом в таких сообщениях указывается, что в РФ с населением в 140 млн человек (против 20 млн в РК) эта сумма оказалась в 100 раз меньше – всего 237,6 млн рублей или 1,2 млрд тенге.
Однако аналитики отмечают, что причина такой разницы заключается в ошибке авторов распространяемых сообщений.
Реальные цифры по суммам штрафов
Согласно сообщению Tengenomika, поиск подобной официальной информации показывает, что количество в 237,6 млн в России относится не к сумме штрафов, а к их количеству.
При этом аналитики отмечают, что, согласно открытым источникам, реальная картина по штрафам за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в этих странах за 2023 год оказалась следующей:
- Казахстан – всего выявлено 8,2 млн нарушений на общую сумму 93,3 млрд тенге. А средняя сумма штрафов на одного человека составила 4 665 тенге;
- Российская Федерация – количество нарушений достигло 237,6 млн, а общая сумма штрафов составила 170,2 млрд рублей (719,1 млрд тенге). При этом средняя сумма на одного человека достигла 5 136 тенге в перерасчете на казахстанскую валюту.
"То есть в пересчете на одного жителя в России приходится штрафов на сумму 5 136 тенге, что на 10% больше, чем в Казахстане (4 665 тенге на одного человека).
Это показывает относительную схожесть подходов к назначению штрафов в двух странах и ни о какой разнице в два, три раза или более чем 100 раз даже речи не идет", – сообщают аналитики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2204199-shtrafstan-ili-net-skolko-deneg-uplatili-za-shtrafy-v-kazahstane-i-rf-rasskazali-analitiki/