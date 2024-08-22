Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще один платный участок дороги может появиться в Казахстане

Опубликовано:

Платная трасса
Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

В Казахстане планируют сделать платным участок дороги общего пользования Костанай-Денисовка. Протяженность трассы составит 151 километр. О том, сколько будет стоить проезд по нему, читайте на NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане насчитывается 17 платных участков дорог общей протяженностью 3 221 километр: 11 участков, где должны платить все, включая владельцев легковых автомобилей, и еще 6, которые являются платными для отдельных категорий транспортных средств.

Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК между тем подготовил и опубликовал на портале "Открытые НПА" проект приказа, согласно которому планируется использовать на платной основе еще один из участков дорог общего пользования.

Платным должен стать 151 километр автомобильной дороги Костанай-Денисовка. Но, согласно проекту, владельцам легковых авто нужно будет платить только за треть участка. Стоимость проезда по нему будет следующей:

  • по постоплате (то есть после проезда) – 0,0352 МРП, или 130 тенге в 2024 году;
  • по предоплате (с заранее пополненного счета) – 0,0298 МРП, или 110 тенге.

При этом месячных проездных для "легковушек", чьи хозяева живут в населенных пунктах, прилегающих к платной дороге, проектом не предусмотрены, но годовой абонемент будет стоить 1 МРП, то есть 3 692 тенге.

Остальные категории транспорта (автобусы и грузовые автомобили) будут платить за проезд по всему новому платному участку. В зависимости от типа транспортного средства стоимость проезда по нему может достигать 1,3516 МРП, или 4 990 тенге, абонементы на месяц варьироваться от 2 до 10 МРП (от 7 384 до 36 920 тенге), а на год – от 1 до 100 МРП (от 3 692 до 369 200 тенге).

Стоит отметить, что пока проект приказа находится на стадии обсуждения, которая продлится до 4 сентября 2024 года. Это значит, что данная автомобильная дорога пока является бесплатной для всех.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2151838-eshche-odin-platnyy-uchastok-dorogi-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie