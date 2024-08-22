Еще один платный участок дороги может появиться в Казахстане

В Казахстане планируют сделать платным участок дороги общего пользования Костанай-Денисовка. Протяженность трассы составит 151 километр. О том, сколько будет стоить проезд по нему, читайте на NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане насчитывается 17 платных участков дорог общей протяженностью 3 221 километр: 11 участков, где должны платить все, включая владельцев легковых автомобилей, и еще 6, которые являются платными для отдельных категорий транспортных средств.

Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК между тем подготовил и опубликовал на портале "Открытые НПА" проект приказа, согласно которому планируется использовать на платной основе еще один из участков дорог общего пользования.

Платным должен стать 151 километр автомобильной дороги Костанай-Денисовка. Но, согласно проекту, владельцам легковых авто нужно будет платить только за треть участка. Стоимость проезда по нему будет следующей:

по постоплате (то есть после проезда) – 0,0352 МРП, или 130 тенге в 2024 году ;

; по предоплате (с заранее пополненного счета) – 0,0298 МРП, или 110 тенге.

При этом месячных проездных для "легковушек", чьи хозяева живут в населенных пунктах, прилегающих к платной дороге, проектом не предусмотрены, но годовой абонемент будет стоить 1 МРП, то есть 3 692 тенге.

Остальные категории транспорта (автобусы и грузовые автомобили) будут платить за проезд по всему новому платному участку. В зависимости от типа транспортного средства стоимость проезда по нему может достигать 1,3516 МРП, или 4 990 тенге, абонементы на месяц варьироваться от 2 до 10 МРП (от 7 384 до 36 920 тенге), а на год – от 1 до 100 МРП (от 3 692 до 369 200 тенге).

Стоит отметить, что пока проект приказа находится на стадии обсуждения, которая продлится до 4 сентября 2024 года. Это значит, что данная автомобильная дорога пока является бесплатной для всех.