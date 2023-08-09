Сколько денег алиментщики должны заплатить судоисполнителям в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: Nikom Thojan/Getty Images

Чтобы добиться выплаты долгов или положенных законом алиментов, можно обратиться в суд, решение которого должны осуществить судоисполнители. Сколько стоят их услуги, читайте в материале NUR.KZ.

Алиментные выплаты являются видом материальной помощи, которая положена одной стороне за счет средств другой стороны. При этом участниками подобных отношений могут стать:

супруги (а также разведенные) – один из них производит выплаты для нетрудоспособной второй половины или воспитывающей ребенка;

родители и дети – либо первые содержат вторых, либо наоборот;

братья и сестры – совершеннолетние могут содержать несовершеннолетних;

бабушки (дедушки) и внуки (внучки) – выплаты также назначаются как в пользу одних, так и вторых лиц.

Добиться назначения алиментов можно взаимным соглашением. Но если стороны не пришли к решению, то претендующая на выплаты сторона имеет право подать в суд.

И если иск будет удовлетворен, то решение суда будут исполнять частные судебные исполнители (ЧСИ).

Сколько стоят услуги ЧСИ

27 июня 2023 года был принят приказ Министерства юстиции РК "Об установлении размера оплаты деятельности частного судебного исполнителя, связанной с принятием принудительных мер по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы".

В нем указывается, что оплата услуг ЧСИ по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы устанавливается в размере 15 МРП или 51 750 тенге на 2023 год.

Однако есть некоторые нюансы.

Спор. Иллюстративное фото: freepik.com/yanalya

Кто платит за услуги ЧСИ

Вопрос оплаты услуг частных судебных исполнителей регулируется приказом Министра юстиции РК "Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя".

Там сказано, что стоимость услуг ЧСИ равна 1 МРП (3 450 тенге) ежеквартально от той суммы, которая должна быть взыскана с неплательщика.

Закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" указывает, что оплата деятельности ЧСИ производится в рамках исполнительного производства за счет средств должника.

Однако, согласно пункту 1 статьи 117-1, их услуги в случае дела об алиментах могут быть оплачены за счет государственного бюджета, если имеется:

задолженность сроком от трех месяцев в связи с розыском должника;

отсутствие у должника постоянного дохода, места работы и имущества, на которое возможно обратить взыскание.

Именно в этих случаях, когда приходится принимать принудительные меры по исполнительным документам, а плательщик не имеет работы, услуги судоисполнителя оплачивает госбюджет. Сумма составляет 15 МРП (51 750 тенге).

Другими словами, если должник, являющийся плательщиком алиментов, имеет работу, то за услуги ЧСИ будет платить он – 1 МРП каждый квартал до конца срока выплат.

Но если доходов или имущества у плательщика нет, то услуги оплатит государство – единоразовая выплата составит 15 МРП (51 750 тенге) по одному исполнительному документу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2031463-podorozhayut-li-uslugi-chastnyh-sudoispolniteley-dlya-alimentschikov-v-kazahstane/