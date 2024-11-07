5 детей спасли из снежного плена в Карагандинской области (видео)

Семерых человек, в том числе пятерых детей, вызволили спасатели из снежного заноса в Осакаровском районе Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, утром в Осакаровском районе в 10 километрах от села Степное в снежном заносе застрял автомобиль с людьми.

На место незамедлительно выехали спасатели. Они вызволили из снежного плена застрявший автомобиль и находившихся в нем семерых человек, в том числе пятерых детей.

"В медицинской помощи спасенные не нуждались. Граждане были сопровождены до ближайшего населенного пункта", - рассказали в МЧС.

В ведомстве напомнили, что необходимо строго соблюдать правила безопасности, следить за изменениями погодных условий и ограничениями движения на дорогах.

Ранее сообщалось, что в районе села Абай в Актюбинской области двое мужчин, несмотря на непогоду, уехали проверить скот и заблудились. Прибывшие на место спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и вызволили людей.

Сегодня из-за непогоды в Караганде на дистанционное обучение перевели школьников. Учащиеся 0-11 классов первой смены в связи с неблагоприятными погодными условиями будут учиться из дома.