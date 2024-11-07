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Когда казахстанцев начнут штрафовать за летние покрышки в холодное время года

Опубликовано:

Колесо машины в снегу
Авто зимой. Иллюстративное фото: pixabay.com

Автомобиль должен соответствовать техническим требованиям безопасности. Это относится и к типу "резины" на колесах. За их несоответствие сезону года грозит до 20 МРП штрафа. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Технический регламент Таможенного союза требует использовать зимние шины на автомобилях категорий М1 и N1 с декабря по февраль для обеспечения безопасности на дорогах.
  • За управление транспортным средством с летними покрышками зимой грозит штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге), а за повторное нарушение - до 20 МРП (73 840 тенге).
  • С 1 января 2025 года штрафы увеличатся из-за роста МРП: до 19 660 тенге за первое нарушение и до 78 640 тенге за повторное.

Технический регламент Таможенного союза предъявляет различные требования к состоянию автомобиля. Они связаны с обеспечением безопасности для всех участников дорожного движения.

Это относится и к типу покрышек, которые могут быть зимними, летними или всесезонными. Их несоответствие "сезону" увеличивает вероятность аварийных ситуаций, а автовладельцев могут даже оштрафовать.

Когда нужно "переобуть" колеса

В пункте 5.5 приложения 8 Технического регламента обозначены нормы по временам года, в которых казахстанцы обязаны иметь соответствующие типы покрышек.

"В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий М1 и N1, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств", – отмечается в техрегламенте.

Соответственно, в летний период (июнь, июль и август) должны быть использованы именно летние или всесезонные шины. Это связано с тем, что только колеса "по сезону" будут обеспечивать наилучшее сцепление с дорогой и безопасность казахстанцев.

Другими словами, штрафовать за несоответствие колес зимнему периоду казахстанцев начнут с 1 декабря. Однако, чтобы избежать аварийных ситуаций, следует произвести их замену заранее, учитывая погодные условия.

Размер штрафа

Согласно пункту 5 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях, за управление транспортным средством с летними покрышками в зимнее время (с 1 декабря по 1 марта) казахстанцам грозит штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП) – это 18 460 тенге на 2024 год.

А повторное нарушение в течение 12 месяцев с момента получения штрафа увеличит сумму наказания до 20 МРП (73 840 тенге).

При этом с 1 января 2025 года эти штрафы "подорожают" из-за роста МРП до 3 932 тенге. Соответственно, суммы составят 19 660 тенге за первый проступок и 78 640 тенге за повторное нарушение.

Напомним, что из-за непогоды в Казахстане были закрыты республиканские трассы в нескольких областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2184171-kogda-kazahstancev-nachnut-shtrafovat-za-letnie-pokryshki-v-holodnoe-vremya-goda/

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