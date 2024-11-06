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Почему незаконно блокировать счета не сдавшим декларации казахстанцам, объяснил юрист

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Декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам, которые не сдали свои декларации, могут в будущем заблокировать банковские счета. Такие меры противоречат действующему законодательству, считает юрист. Подробности читайте на NUR.KZ.

Третий этап всеобщего декларирования в Казахстане завершился 16 сентября. При этом некоторые граждане, которые должны были сдать входную декларацию об активах и обязательствах физического лица по форме 250, так и не сделали этого.

В связи с этим Комитет государственных доходов начал рассылать нарушителям уведомления о необходимости сдачи деклараций, а также предупредил граждан, что дальнейшее игнорирование требований приведет к блокировке банковских счетов, ссылаясь на 118 статью Налогового кодекса.

Однако такие суровые меры являются незаконными, считает юрист Айдар Масатбаев. В своем Telegram-канале "ProНалоги Казахстан" он указывает, что в указанной статье четко определяется список лиц, которых могут коснуться меры по приостановлению расходных операций по банковским счетам. Это:

  • юридические лица;
  • структурные подразделения юридического лица;
  • нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянное учреждение;
  • физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
  • лица, занимающиеся частной практикой (частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы).
А вот обычные физические лица, не относящиеся к вышеперечисленным категориям, не подпадают под действие данной статьи.

Именно здесь возникает противоречие: "входная" декларация по форме 250 в этом году сдается индивидуальными предпринимателями, руководителями и учредителями юридических лиц, но предназначена она для отображения активов и обязательств физическими лицами вне рамок предпринимательской деятельности.

То есть неважно, является ли гражданин индивидуальным предпринимателем или нет, он подает декларацию как физическое лицо, а не как бизнесмен.

Таким образом, как отмечает юрист, непредставление деклараций не может служить основанием для столь жестких санкций, а значит, блокировка счетов является незаконной. Гражданам же рекомендуется быть осведомленными о своих правах и обязанностях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2183562-pochemu-nezakonno-blokirovat-scheta-ne-sdavshim-deklaracii-kazahstancam-obyasnil-yurist/

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