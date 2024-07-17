Какие ошибки чаще всего допускают казахстанцы при сдаче налоговой декларации

В 2024 году во всеобщем декларировании впервые примут участие более 3 млн человек. Каких ошибок им следует при этом избегать, чтобы не получить в будущем наказания, читайте в материале NUR.KZ.

Третий этап всеобщего декларирования в 2024 году внедрит в эту систему руководителей, учредителей и участников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП), а также их супругов.

При этом ожидается, что входную декларацию по форме 250.00 до 15 сентября должны будут сдать порядка 3,9 млн человек. Однако больше половины из них еще не сдали "входную" декларацию.

Как сообщает Telegram-канал ДГД города Алматы, обычно участники программы, которые сдают форму впервые, допускают определенные ошибки. Но их можно избежать, зная об этом заранее.

Что нужно учесть казахстанцам

"При заполнении декларации об активах и обязательствах формы 250.00 некоторые декларанты допускают ошибки, в частности неверно указывают налоговый период – вместо 2024 года указывают 2023 год.

Также имеются ошибки при выборе категории налогоплательщика, то есть вместо категории «В» (лица, подлежащие декларированию по 3-му этапу) выбирают категорию «А» (кандидаты на госслужбу либо на выборную должность)", – отмечается в источнике.

При этом ошибки или игнорирование декларации могут обернуться штрафом в будущем.

Другими словами, все казахстанцы, которые должны сдать декларацию по форме 250.00 до 15 сентября 2024 года, должны указать в документе 2024 год и категорию "В". А все сведения в декларации отражаются по состоянию на 31 декабря 2023 года – то есть сколько активов, имущества и долгов было на эту дату.

В электронном варианте декларацию можно заполнить одним из доступных способов:

через "Кабинет налогоплательщика" – cabinet.salyk.kz;

через портал "Электронного правительства" – egov.kz;

через сервис проверки и подачи декларации об активах и обязательствах Moldir – moldir.qoldau.kz;

через приложения – e-Salyq Azamat, eGov mobile или мобильные приложения некоторых банков.

Ранее мы рассказывали, как сдавать декларацию при отсутствии имущества и активов.

Также сообщалось о том, кто из казахстанцев может не сдавать декларацию в 2024 году.