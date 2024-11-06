Запрет на добровольные благотворительные сборы могут ввести в Казахстане, заявила эксперт

В правительстве готовятся поправки, регулирующие вопросы благотворительности для борьбы с мошенниками. Предлагается ввести штрафы, что может ограничить помощь нуждающимся. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В правительстве Казахстана готовятся поправки, регулирующие благотворительность, которые могут ввести запрет на добровольные благотворительные сборы.

Предлагаемые меры включают аккредитацию благотворительных организаций, контроль акиматов, штрафы за нарушения и запрет на сборы денег физлицами.

По мнению Светланы Ушаковой, члена рабочей группы, эти поправки могут ограничить возможности казахстанцев по получению и оказанию помощи, создать коррупционные риски и подорвать основы гражданской солидарности.

Сборы на благотворительность позволяют казахстанцам получить самим финансовую помощь или оказать ее нуждающимся согражданам.

Это можно сделать онлайн, используя смартфон и приложения мобильного банкинга.

Однако, как сообщает на своей странице в Facebook Светлана Ушакова, общественный деятель и член рабочей группы по поправкам о благотворительности, в правительстве рассматривают поправки по ужесточению контроля в данной сфере. А это может иметь свои риски.

Почему хотят внести правки в законодательство

Согласно сообщению Светланы Ушаковой, рассматриваемые поправки в законодательство о благотворительности касаются реализации восьмой рекомендации ФАТФ (международная организация по противодействию финансирования терроризма).

Они затронут некоммерческие организации (НКО), включая благотворительные, которые могут быть уязвимы для финансирования терроризма.

"Сейчас, в Казахстане, есть опасения, что поправки могут привести к чрезмерному контролю над благотворительными организациями.

Например, появились разговоры о том, что необходимо ввести дополнительные меры регулирования в связи с выявленными случаями нецелевого использования благотворительных средств, собранных во время паводков.

Мы все понимаем, что мошенники существуют везде, но предлагаемые меры кажутся излишними и могут создать барьеры для развития благотворительности", – считает Светлана.

Волонтерская помощь. Иллюстративное фото: Freepik.com

Новые штрафы и контроль акиматов

Среди предлагаемых поправок отмечаются следующие пункты:

аккредитация благотворительных организаций – для их отслеживания и контроля, а также требование сообщать о начале и завершении сбора средств;

контроль акиматов – предлагается дать им полномочия по контролю за сбором средств и даже определение перечня организаций, которые могут собирать помощь в случае чрезвычайных ситуаций;

штрафы за нарушения закона о благотворительности – до 200 МРП ( 738 400 тенге на 2024 год) за нецелевое использование сборов для юридических и физических лиц, а также за превышение заявленной суммы сбора;

на 2024 год) за нецелевое использование сборов для юридических и физических лиц, а также за превышение заявленной суммы сбора; запрет на сборы денег физлицами – казахстанцам хотят запретить собирать деньги в благотворительных целях, а за нарушение может последовать штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге).

Последствия подобных поправок

Как отмечает Светлана Ушакова, подобные меры могут не только ограничить возможности казахстанцев по получению и оказанию помощи, но и создают коррупционные риски: все из-за обязательного контроля за сбором средств и утверждения списка допущенных к помощи благотворительных организаций акиматами.

При этом штрафы могут не повлиять на снижение уровня мошенничества, а лишь затруднят деятельность прозрачных фондов помощи.

"Запрет на сбор средств физическими лицами означает, что большинство людей, которые инициировали или участвовали в помощи другим, больше не смогут это делать....

Те, кто оказался в трудной ситуации и нуждается в поддержке, будут лишены возможности получить ее в прежнем объеме и формате. Поскольку немногие организации смогут пройти все государственные барьеры, общий объем доступной благотворительной помощи станет крайне ограниченным....

Введение обязательной аккредитации, запрет на частные сборы и контроль со стороны властей, по сути, подрывают основы гражданской солидарности и угрожают финансовой устойчивости всего сектора благотворительности", – считает член рабочей группы по поправкам о благотворительности.