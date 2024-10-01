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Рост цен продолжает снижаться в Казахстане

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Продукты питания вместе с деньгами лежат в корзине
Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам сентября годовая инфляция в Казахстане опустилась до 8,3%. Сильнее всего подорожала сфера услуг, а вот рост цен на продовольственные товары остановился. Подробности читайте на NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане продолжает снижаться. Согласно данным Бюро национальной статистики, годовой показатель по итогам сентября уменьшился до 8,3% (в августе было 8,4%)

Продовольственные товары за год подорожали на 5,1%, непродовольственные товары – на 7,6%, а сфера услуг – на 13,6%.

Примечательно, что в месячной динамике наблюдается похожая картина. При общей инфляции в 0,4% сильнее всего цены выросли именно на платные услуги – сразу на 1%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,6%, а вот средняя стоимость продуктов питания вообще не изменилась – индекс потребительских цен установился на нуле. Стоит отметить, что похожая ситуация наблюдалась и ранее в 2024 году.

Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Астане – плюс 10,3%. Следом идут Мангистауская и Восточно-Казахстанская области – плюс 9,8% и 9,2% соответственно.

В Алматы цены за год выросли на 8,3%, а в Шымкенте – на 7,6%. Алматинская область отличилась самой низкой годовой инфляцией – всего 5,5%.

Самый сильный месячный рост цен был зафиксирован в Кызылординской области (1%), а самый низкий – в Мангистауской и Павлодарской (по 0,1% в каждом из регионов).

Жамбылская область особенно отличилась – здесь рост цен остановился, то есть месячная инфляция была равна нулю.

Регион
(область/город)		 Рост цен
К августу 2024 года К сентябрю 2023 года
Казахстан 0,4% 8,3%
Абай 0,9% 8,7%
Акмолинская 0,9% 8,4%
Актюбинская 0,8% 8,7%
Алматинская 0,3% 5,5%
Атырауская 0,3% 8,9%
ЗКО
 0,4% 9%
Жамбылская 0% 6,7%
Жетісу 0,5% 8,1%
Карагандинская 0,5% 8,8%
Костанайская 0,3% 7,5%
Кызылординская 1% 8,1%
Мангистауская 0,1% 9,8%
Павлодарская 0,1% 9,1%
СКО 0,3% 8,8%
Туркестанская 0,6% 7,7%
Ұлытау 0,4% 6,3%
ВКО 0,5% 9,2%
Астана 0,5% 10,3%
Алматы 0,4% 8,3%
Шымкент 0,4% 7,6%
По данным Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало в Казахстане

В годовом разрезе сильнее всего подорожали коммунальные услуги. Так, горячая вода подорожала на 17,4%, вывоз мусора – на 18,1%, электроэнергия – на 23,7%, водоотведение – на 24%, холодная вода – на 29,4%, а центральное отопление – на 33%. Отдельно стоит отметить сильное подорожание арендного жилья – плюс 12,3%.

Среди продуктов питания сильным ростом цен отметились куриные яйца – плюс 11,8% за год. Также выросли цены на безалкогольные напитки – на 8%, хлебобулочные изделия и крупы – на 5,5% и молочные продукты – на 5,3%.

Примечательно, что за год цены упали на сахар (на 3,3%), а также на масло и жиры (на 1,1%).

Среди непродовольственных товаров отдельно стоит отметить рост цен на товары личного пользования (7,6%), одежду (10,3%) и обувь (11,5%), а также на газ (11,5%).

Таким образом, хоть инфляция в Казахстане и продолжает снижаться, а в некоторых сферах рост цен практически останавливается, в действительности многие товары и услуги до сих пор стоят заметно дороже, чем год назад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2168085-v-kakoy-sfere-kazahstana-ostanovilsya-rost-cen/

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