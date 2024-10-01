Рост цен продолжает снижаться в Казахстане

По итогам сентября годовая инфляция в Казахстане опустилась до 8,3%. Сильнее всего подорожала сфера услуг, а вот рост цен на продовольственные товары остановился. Подробности читайте на NUR.KZ.
Инфляция в Казахстане продолжает снижаться. Согласно данным Бюро национальной статистики, годовой показатель по итогам сентября уменьшился до 8,3% (в августе было 8,4%)
Продовольственные товары за год подорожали на 5,1%, непродовольственные товары – на 7,6%, а сфера услуг – на 13,6%.
Примечательно, что в месячной динамике наблюдается похожая картина. При общей инфляции в 0,4% сильнее всего цены выросли именно на платные услуги – сразу на 1%.
Непродовольственные товары подорожали на 0,6%, а вот средняя стоимость продуктов питания вообще не изменилась – индекс потребительских цен установился на нуле. Стоит отметить, что похожая ситуация наблюдалась и ранее в 2024 году.
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Астане – плюс 10,3%. Следом идут Мангистауская и Восточно-Казахстанская области – плюс 9,8% и 9,2% соответственно.
В Алматы цены за год выросли на 8,3%, а в Шымкенте – на 7,6%. Алматинская область отличилась самой низкой годовой инфляцией – всего 5,5%.
Самый сильный месячный рост цен был зафиксирован в Кызылординской области (1%), а самый низкий – в Мангистауской и Павлодарской (по 0,1% в каждом из регионов).
Жамбылская область особенно отличилась – здесь рост цен остановился, то есть месячная инфляция была равна нулю.
|Регион
(область/город)
|Рост цен
|К августу 2024 года
|К сентябрю 2023 года
|Казахстан
|0,4%
|8,3%
|Абай
|0,9%
|8,7%
|Акмолинская
|0,9%
|8,4%
|Актюбинская
|0,8%
|8,7%
|Алматинская
|0,3%
|5,5%
|Атырауская
|0,3%
|8,9%
|ЗКО
|0,4%
|9%
|Жамбылская
|0%
|6,7%
|Жетісу
|0,5%
|8,1%
|Карагандинская
|0,5%
|8,8%
|Костанайская
|0,3%
|7,5%
|Кызылординская
|1%
|8,1%
|Мангистауская
|0,1%
|9,8%
|Павлодарская
|0,1%
|9,1%
|СКО
|0,3%
|8,8%
|Туркестанская
|0,6%
|7,7%
|Ұлытау
|0,4%
|6,3%
|ВКО
|0,5%
|9,2%
|Астана
|0,5%
|10,3%
|Алматы
|0,4%
|8,3%
|Шымкент
|0,4%
|7,6%
|По данным Бюро национальной статистики
Что сильнее всего подорожало в Казахстане
В годовом разрезе сильнее всего подорожали коммунальные услуги. Так, горячая вода подорожала на 17,4%, вывоз мусора – на 18,1%, электроэнергия – на 23,7%, водоотведение – на 24%, холодная вода – на 29,4%, а центральное отопление – на 33%. Отдельно стоит отметить сильное подорожание арендного жилья – плюс 12,3%.
Среди продуктов питания сильным ростом цен отметились куриные яйца – плюс 11,8% за год. Также выросли цены на безалкогольные напитки – на 8%, хлебобулочные изделия и крупы – на 5,5% и молочные продукты – на 5,3%.
Примечательно, что за год цены упали на сахар (на 3,3%), а также на масло и жиры (на 1,1%).
Среди непродовольственных товаров отдельно стоит отметить рост цен на товары личного пользования (7,6%), одежду (10,3%) и обувь (11,5%), а также на газ (11,5%).
Таким образом, хоть инфляция в Казахстане и продолжает снижаться, а в некоторых сферах рост цен практически останавливается, в действительности многие товары и услуги до сих пор стоят заметно дороже, чем год назад.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2168085-v-kakoy-sfere-kazahstana-ostanovilsya-rost-cen/
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