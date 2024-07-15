Старых автомобилей становится больше в Казахстане

Казахстанцы чаще ставят на учет автомобили "в возрасте", а не новые, купленные в салонах. Сколько всего было зарегистрировано авто в стране и какой у них возраст, узнайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане существует проблема стареющего автопарка. Абсолютное большинство водителей управляют старыми машинами, чей возраст превышает 10 лет.

Интересно, что, согласно данным Бюро национальной статистики, в мае текущего года казахстанцы поставили на учет еще 137,9 тыс. автомобилей. Правда новых легковых авто, чей возраст не превышает 3 лет, здесь лишь малая часть.

Если углубиться в статистику, то окажется, что за месяц их количество увеличилось лишь на 0,83% – до 299 526 единиц.

Чаще всего в мае казахстанцы регистрировали автомобили в возрасте от 3 до 7 лет, а их общее количество выросло на 2,71% – до 623 447 единиц. Примечательно, что в мае стало на 0,36% меньше автомобилей возрастной категории от 7 до 10 лет, и по состоянию на 1 июня их общее количество составляет 605 816 единиц.

Стоит отметить, что это не обязательно значит, что их снимали с учета. Вполне возможно, что некоторые автомобили просто "перешли" в другую возрастную группу – от 10 до 20 лет, ведь за месяц их стало на 0,48% больше, а общее количество достигло 1 136 118 штук.

Аналогичная ситуация и с так называемым "автохламом" – легковыми машинами, которым больше 20 лет. Их количество за месяц выросло на 0,18% – до 2 147 983 единиц.

Всего же по состоянию на 1 июня в стране зарегистрировано 4 818 811 легковых автомобилей.

Количество зарегистрированных автомобилей в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Таким образом, несмотря на тот факт, что количество новых автомобилей в стране становится все больше, в действительности увеличивается и количество совсем старых авто, которым больше 10 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируют убрать из нового налогового кодекса пункт с повышенным налогом для некоторых авто и ввести уменьшающие коэффициенты для старых машин.