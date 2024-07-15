Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Старых автомобилей становится больше в Казахстане

Опубликовано:

Модель старой машинки стоит на монетах
Машинка на монетах. Иллюстративное фото: Waldemarus/Getty Images

Казахстанцы чаще ставят на учет автомобили "в возрасте", а не новые, купленные в салонах. Сколько всего было зарегистрировано авто в стране и какой у них возраст, узнайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане существует проблема стареющего автопарка. Абсолютное большинство водителей управляют старыми машинами, чей возраст превышает 10 лет.

Интересно, что, согласно данным Бюро национальной статистики, в мае текущего года казахстанцы поставили на учет еще 137,9 тыс. автомобилей. Правда новых легковых авто, чей возраст не превышает 3 лет, здесь лишь малая часть.

Если углубиться в статистику, то окажется, что за месяц их количество увеличилось лишь на 0,83% – до 299 526 единиц.

Чаще всего в мае казахстанцы регистрировали автомобили в возрасте от 3 до 7 лет, а их общее количество выросло на 2,71% – до 623 447 единиц. Примечательно, что в мае стало на 0,36% меньше автомобилей возрастной категории от 7 до 10 лет, и по состоянию на 1 июня их общее количество составляет 605 816 единиц.

Стоит отметить, что это не обязательно значит, что их снимали с учета. Вполне возможно, что некоторые автомобили просто "перешли" в другую возрастную группу – от 10 до 20 лет, ведь за месяц их стало на 0,48% больше, а общее количество достигло 1 136 118 штук.

Аналогичная ситуация и с так называемым "автохламом" – легковыми машинами, которым больше 20 лет. Их количество за месяц выросло на 0,18% – до 2 147 983 единиц.

Всего же по состоянию на 1 июня в стране зарегистрировано 4 818 811 легковых автомобилей.

Количество зарегистрированных автомобилей в Казахстане
Количество зарегистрированных автомобилей в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Таким образом, несмотря на тот факт, что количество новых автомобилей в стране становится все больше, в действительности увеличивается и количество совсем старых авто, которым больше 10 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируют убрать из нового налогового кодекса пункт с повышенным налогом для некоторых авто и ввести уменьшающие коэффициенты для старых машин.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2134332-staryh-avtomobiley-stanovitsya-bolshe-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie