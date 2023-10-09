Уменьшат ли подоходный налог для казахстанцев с маленькой зарплатой

Прогрессивное налогообложение может коснуться казахстанцев не только с большими, но и маленькими зарплатами. Как могут увеличить и уменьшить индивидуальный подоходный налог, узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент размер индивидуального подоходного налога (ИПН) в Казахстане равен 10% независимо от того, какую зарплату получает работник. При этом в стране обсуждается возможность введения прогрессивной шкалы налогообложения – когда получатели более высоких зарплат платят более высокие налоги.

Введение дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога обсудили во время пресс-конференции Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК). В частности, у представителей ведомства спросили, на кого именно направлены планируемые изменения.

Как оказалось, на текущий момент все еще проводятся расчеты, и специалисты пока не могут назвать точный размер зарплаты, после которой размер индивидуального подоходного налога начнет расти. Однако уже сейчас ясно, что повышение не коснется граждан со средней зарплатой.

"Для людей со средней заработной платой налог не увеличится. Если говорить о 300 тыс. тенге, нагрузка будет прежней – 10% в виде индивидуального подоходного налога. То есть основное количество работников эта мера не заденет.

Сейчас рассматривается вопрос, с какого порога начинать повышенное налогообложение. Это может быть миллион или два миллиона тенге в месяц. При этом из 7 млн работников лишь 30-40 тыс. граждан зарабатывают более 2 млн тенге", – объяснил заместитель председателя КГД МФ РК Жаныбек Нуржанов.

Также пока неясно, какая ставка будет применяться к "богатым" гражданам – она может оказаться как 12%, так и сразу 20%. При этом специалисты также рассматривают возможность снижения ИПН для граждан с небольшими зарплатами через вычеты, с помощью которых уменьшается налогооблагаемая часть оклада.

"Например, если зарплата будет 100 тыс. тенге, то через систему вычетов индивидуальным подоходным налогом облагаться будет не вся сумма, а лишь, например, 15 тыс. тенге. При этом ставка ИПН также будет равна 10%, но применяться она будет к меньшей сумме", – объясняет возможный механизм Жаныбек Нуржанов.

Однако, как он отметил, эта схема еще не утверждена. Специалисты лишь рассматривают вопрос ее введения, а как она будет работать, пока неясно.

Тем не менее, важно понимать, что повышение индивидуального подоходного налога после введения прогрессивного налогообложения коснется только граждан с большими зарплатами. А у работников с маленькими окладами размер налога, наоборот, возможно, снизится.