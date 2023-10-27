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Кто будет платить повышенный ИПН в Казахстане, объяснил министр нацэкономики

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Деньги лежат на столе
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава МНЭ в сенате объяснил, кто из казахстанцев будет платить ИПН в размере 15%. Дифференцированный подоходный налог хотят ввести в рамках нового Налогового кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня Алибек Куантыров сообщил, что в рамках нового Налогового кодекса предлагается оставить 10% подоходного налога для всех, кто зарабатывает 40 млн тенге в год или меньше.

"Дополнительно предлагаем ввести 15% (дифференцированный подоходный налог – прим. ред.). Примерно 480 МЗП годовых, – это порядка 40 млн тенге, – свыше него – это разница. Например, если налогоплательщик получает 50 млн тенге в год, он с 10 млн будет платить 15%. То есть, это коснется небольшой части населения, и в целом принесет дополнительный доход (в бюджет – прим. ред.)", – сказал министр.

Он заявил, что это не отразится на усилении "теневой экономики" и так называемых "зарплат в конвертах", потому что "такую зарплату получают в высокодоходных секторах экономики, где налогообложение является белым, чистым, и участвуют серьезные налогоплательщики, корпоративные".

Позже в кулуарах Алибек Куантыров привел предварительные расчеты.

"Кто зарабатывает больше 40 млн тенге в год. Будет привязка к МЗП – она будет меняться. Шкала 10% касается всех, то есть все с 40 млн будут платить 10%, если выше, то эта разница будет платиться по 15%.

Условно, в год человек зарабатывает 45 млн: 40 млн будет облагаться под 10%, а с 5 млн – 15%", – объяснил министр.

Напомним, 18 октября Алибек Куантыров сообщал, какие нововведения готовят для казахстанцев в части налогообложения.

По его словам, для физлиц рассматривается возможность внедрения прогрессивного индивидуального подоходного налога.

"Для физлиц рассматривается сейчас возможность внедрения прогрессивного ИПН (индивидуальный подоходный налог – прим. ред.) – для тех, кто зарабатывает свыше 40-50 млн тенге в год, а также прогрессивный ИПН для пассивного дохода: для депозитов, для инвестиций в ценные бумаги. Но опять – это не коснется людей, которые имеют доходы ниже 40-50 млн тенге", – говорил глава МНЭ.

Однако, касательно налога на депозиты, сегодня министр заявил, что от этой идеи было решено отказаться.

При этом в начале сентября президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу поручил уменьшить количество видов налоговых платежей в бюджет.

"Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам", – отмечал президент.

Кроме того, в конце марта этого года глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс.

Также в январе в КГД рассказывали о поправках, которые касаются исчисления индивидуального подоходного налога. Часть поправок расширяет перечень налоговых льгот.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2042829-kto-budet-platit-povyshennyy-ipn-v-kazahstane-obyasnil-ministr-natsekonomiki/

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