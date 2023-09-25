Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Богатые заплатят больше: прогрессивный налог планируют ввести в Казахстане

Опубликовано:

Калькулятор и банка с монетами
Подсчет денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Прогрессивное налогообложение ранее уже применялось в Казахстане до 2006 года. Теперь планируется снова вернуть подобную систему. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Министерство национальной экономики РК на портале "Открытые НПА" разместило проект консультативного документа регуляторной политики к Налоговому кодексу.

Он предусматривает некоторые изменения, включая вопрос пересмотра индивидуального подоходного налога (ИПН) для физических лиц.

Так, текущая система подразумевает "плоскую" шкалу – размер ИПН составляет 10%. Она была принята в 2007 году с целью снижения доли выдачи заработной платы в "конвертах". А ранее (до 2006 года) применялась четырехступенчатая шкала – ставка была от 5% до 20% в зависимости от пороговых значений дохода.

Как будет работать новый налог

Как отмечается в проекте, "плоскую шкалу" налогов с фиксированной ставкой применяют 29 стран мира, а остальные, включая страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), применяют прогрессивную шкалу.

"Применение такого порядка обложения приводит к «социальной несправедливости», так как физические лица, получающие «сверхдоходы» имеют такую же налоговую нагрузку, что и лица с низким уровнем доходов...

Смысл прогрессивной шкалы налога в том, чтобы более высокооплачиваемые работники вносили больший вклад в развитие страны", – указывается в консультативном документе.

Мужчина считает на калькуляторе
Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com

При этом сообщается, что на основании сведений по уплате обязательных пенсионных взносов за 2020 год можно сделать следующие выводы о доходах населения:

  • заработная плата до 2 млн тенге – имеется у 6 041 761 человек, или 99,88% занятого населения, включая плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП);
  • свыше 2 млн тенге – такой доход имеют 7 376 человек, или 0,12%.

Поэтому границей "сверхдоходов" может оказаться отметка в 2 млн тенге в месяц. При этом, согласно данным аналитиков, доходы большинства казахстанцев составляют менее 160 тыс. тенге.

Прогрессивный налог в других странах

Как отмечает Telegram-канал "Черный лебедь, рак и щука", прогрессивное налогообложение используется во многих странах, но при этом в каждой из них имеются свои особенности.

Например, во Франции налог не назначается, если суммарный доход за год оказался меньше, чем установленный минимум в 10 тыс. евро – это около 5 млн тенге в год или 422,8 тыс. тенге в месяц по текущему курсу.

При этом учитываются доходы всей семьи, а не отдельно взятого человека, как в Казахстане.

Фигурки людей на фоне монет
Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

А далее действуют следующие ставки налога:

  • налог в размере 11% – при годовом доходе от 10 тыс. до 26 тыс. евро (до 13,1 млн тенге в год или 1,09 млн тенге в месяц);
  • ставка 30% – при доходах от 26 тыс. до 74 тыс. евро (до 37,6 млн тенге в год или 3,13 млн тенге в месяц);
  • ставка 41% – от 74 тыс. до 160 тыс. евро (до 81,2 млн тенге в год или 6,76 млн тенге в месяц);
  • налог в 45% – при доходах свыше 160 тыс. евро (более 81,2 млн тенге за год).

А в Германии диапазон налога равен от 14% до 45%. Минимальный порог схож с французским: 9 408 евро в год (почти 4,8 млн тенге).

"Но и тут есть особенности: в Германии есть 6 налоговых классов, от которых зависит сумма уплачиваемого ежемесячно налога с доходов физлиц. Налоговым классом устанавливается необлагаемый годовой минимум дохода плательщика", – указывается в сообщении.

Присуждаемый класс зависит от наличия семьи, детей, нескольких работ и разницы в доходах между супругами.

Другими словами, прогрессивная налоговая шкала означает увеличение нагрузки для более богатого населения. Однако она может быть реализована в различных вариантах.

Пока предложенный в Казахстане проект консультативного документа находится на обсуждении до 29 сентября 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2037725-bogatye-zaplatyat-bolshe-progressivnyy-nalog-planiruyut-vvesti-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.