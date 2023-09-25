Богатые заплатят больше: прогрессивный налог планируют ввести в Казахстане

Прогрессивное налогообложение ранее уже применялось в Казахстане до 2006 года. Теперь планируется снова вернуть подобную систему. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Министерство национальной экономики РК на портале "Открытые НПА" разместило проект консультативного документа регуляторной политики к Налоговому кодексу.

Он предусматривает некоторые изменения, включая вопрос пересмотра индивидуального подоходного налога (ИПН) для физических лиц.

Так, текущая система подразумевает "плоскую" шкалу – размер ИПН составляет 10%. Она была принята в 2007 году с целью снижения доли выдачи заработной платы в "конвертах". А ранее (до 2006 года) применялась четырехступенчатая шкала – ставка была от 5% до 20% в зависимости от пороговых значений дохода.

Как будет работать новый налог

Как отмечается в проекте, "плоскую шкалу" налогов с фиксированной ставкой применяют 29 стран мира, а остальные, включая страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), применяют прогрессивную шкалу.

"Применение такого порядка обложения приводит к «социальной несправедливости», так как физические лица, получающие «сверхдоходы» имеют такую же налоговую нагрузку, что и лица с низким уровнем доходов...

Смысл прогрессивной шкалы налога в том, чтобы более высокооплачиваемые работники вносили больший вклад в развитие страны", – указывается в консультативном документе.

Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com

При этом сообщается, что на основании сведений по уплате обязательных пенсионных взносов за 2020 год можно сделать следующие выводы о доходах населения:

заработная плата до 2 млн тенге – имеется у 6 041 761 человек, или 99,88% занятого населения, включая плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП);

– имеется у 6 041 761 человек, или 99,88% занятого населения, включая плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП); свыше 2 млн тенге – такой доход имеют 7 376 человек, или 0,12%.

Поэтому границей "сверхдоходов" может оказаться отметка в 2 млн тенге в месяц. При этом, согласно данным аналитиков, доходы большинства казахстанцев составляют менее 160 тыс. тенге.

Прогрессивный налог в других странах

Как отмечает Telegram-канал "Черный лебедь, рак и щука", прогрессивное налогообложение используется во многих странах, но при этом в каждой из них имеются свои особенности.

Например, во Франции налог не назначается, если суммарный доход за год оказался меньше, чем установленный минимум в 10 тыс. евро – это около 5 млн тенге в год или 422,8 тыс. тенге в месяц по текущему курсу.

При этом учитываются доходы всей семьи, а не отдельно взятого человека, как в Казахстане.

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

А далее действуют следующие ставки налога:

налог в размере 11% – при годовом доходе от 10 тыс. до 26 тыс. евро (до 13,1 млн тенге в год или 1,09 млн тенге в месяц);

в год или в месяц); ставка 30% – при доходах от 26 тыс. до 74 тыс. евро (до 37,6 млн тенге в год или 3,13 млн тенге в месяц);

в год или в месяц); ставка 41% – от 74 тыс. до 160 тыс. евро (до 81,2 млн тенге в год или 6,76 млн тенге в месяц);

в год или в месяц); налог в 45% – при доходах свыше 160 тыс. евро (более 81,2 млн тенге за год).

А в Германии диапазон налога равен от 14% до 45%. Минимальный порог схож с французским: 9 408 евро в год (почти 4,8 млн тенге).

"Но и тут есть особенности: в Германии есть 6 налоговых классов, от которых зависит сумма уплачиваемого ежемесячно налога с доходов физлиц. Налоговым классом устанавливается необлагаемый годовой минимум дохода плательщика", – указывается в сообщении.

Присуждаемый класс зависит от наличия семьи, детей, нескольких работ и разницы в доходах между супругами.

Другими словами, прогрессивная налоговая шкала означает увеличение нагрузки для более богатого населения. Однако она может быть реализована в различных вариантах.

Пока предложенный в Казахстане проект консультативного документа находится на обсуждении до 29 сентября 2023 года.