Как отсрочить декларирование доходов в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 2024 года всеобщее декларирование доходов затронет представителей бизнеса. Но в некоторых случаях его можно отсрочить. О том, как это сделать, рассказали в Комитете государственных доходов (КГД).

В Казахстане на данный момент проходит поэтапное внедрение всеобщего декларирования. С января 2024 года начнется его третий этап, в рамках которого декларации об активах и обязательствах должны будут подготовить представители бизнеса: учредители и руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

Стоит отметить, что это нужно будет сделать даже тем предпринимателям, которые являются ими лишь "на бумаге", то есть не ведут никакой деятельности. В этом случае у них есть возможность на законных основаниях не участвовать в третьем этапе декларирования. Однако сделать это можно только на определенных условиях.

Как законно не участвовать в третьем этапе всеобщего декларирования

Так как все предприниматели в 2024 году должны будут представить декларации об активах и обязательствах, то единственным законным вариантом этого не делать является прекращение предпринимательской деятельности.

Для этого, если гражданин является индивидуальным предпринимателем (ИП), но не ведет никакой деятельности, ему стоит обратиться в управление государственных доходов по месту жительства для закрытия ИП в упрощенном порядке.

Бывшим руководителям юрлиц следует откорректировать регистрационные данные юридического лица путем подачи уведомления на веб-портале Электронного правительства. Со списком руководителей бездействующих юридических лиц (налогоплательщиков) можно ознакомиться на сайте Комитета государственных доходов.

Для руководителей и учредителей юридический лиц, которые не ведут и не планируют продолжать предпринимательскую деятельность, рекомендуется обратиться в управление государственных доходов по месту регистрации предприятия. Юрлицо может быть ликвидировано в упрощенном порядке, однако в некоторых случаях придется пройти налоговую проверку.

Напомним, всеобщее декларирование в Казахстане проходит в несколько этапов и на данный момент проходит второй этап. С 2025 года декларировать свои доходы и обязательства начнут все граждане страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2025015-kak-otsrochit-deklarirovanie-dohodov-v-kazahstane/