Декларацию о доходах обновляют: можно ли сдать старую форму в Казахстане

В Казахстане обновляют 270 декларацию о доходах и имуществе, но технические работы еще не завершились. Впрочем, казахстанцы могут сдать отчетность по старой форме. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане идет третий этап всеобщего декларирования. Казахстанцы, которые только входят в систему, обязаны сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.

Те же граждане, которые уже сдавали ее в прошлые годы, должны предоставить декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Ее заполнение между тем оптимизировали, убрав некоторые лишние пункты. Теперь рядовым казахстанцам не нужно указывать:

доходы, облагаемые у источника выплаты;

информацию о приобретении, отчуждении или безвозмездном получении имущества, зарегистрированного в Казахстане;

сведения об источниках покрытия расходов на приобретение имущества.

Однако обновленная декларация о доходах и имуществе пока еще недоступна гражданам. Переход на новую версию по техническим причинам займет некоторое время.

Как сообщили в Комитете государственных доходов (КГД), новую версию декларации по форме 270 реализуют только к 1 августа 2024 года. В связи с этим временно приостанавливается и сам переход на нее.

Однако это не значит, что казахстанцы, которым нужно сдать декларацию о доходах и имуществе, не смогут этого сделать.

В КГД утверждают, что гражданам не обязательно ждать новой версии – они могут сдать ту, что была утверждена еще в 2021 году, с "устаревшими" пунктами. Такая декларация не будет считаться ошибочной, и пересдавать ее повторно не нужно.

Напомним, ранее стало известно, что от участия во всеобщем декларировании хотят освободить некоторых иностранцев.