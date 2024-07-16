Больше половины казахстанцев не сдали "входную" декларацию

В текущем году впервые принять участие во всеобщем декларировании должны порядка 2,4 млн граждан. Однако больше половины из них до сих пор не сдали нужных документов. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году идет третий этап всеобщего декларирования. В нем впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц, а также их супруги. Все они должны подать декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00.

Всего, как сообщили в Министерстве финансов РК, "входную" декларацию должны будут подать порядка 2,4 млн граждан, однако пока это сделали лишь 1,1 млн человек, то есть 46% от общего количества декларантов.

Примечательно, что почти все (99,9%) подали декларации в электронном формате одним из следующих способов:

через кабинет налогоплательщика;

на портале "Электронного правительства";

через мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile и некоторых банков второго уровня.

Важно учесть, что участники всеобщего декларирования должны предоставить свои документы до 15 сентября 2024 года. За непредставление гражданина сначала ждет предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 15 МРП.

Стоит отметить, что, помимо новых участников, свои декларации о доходах и имуществе по форме 270.00 также должны сдать граждане, которые вошли в систему ранее. Всего их насчитывается порядка 2,8 млн человек.

Напомним, сдавать декларации нужно даже тем гражданам, у которых нет подходящего под отражение в документах имущества.