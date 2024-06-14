Некоторые налоговые льготы ликвидируют в Казахстане: кого это затронет

Налоговые льготы, введенные до 2066 года в рамках Международного финансового центра Астана, планируют упразднить досрочно. Кому и какой налог придется платить, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин заявил о планах досрочно ликвидировать налоговые льготы для инвесторов на МЦФА и ввести налог в 5% от прироста стоимости и дивидендов.

Такое решение направлено на уравнивание условий для участников финансового рынка на биржах AIX и KASE, однако это вызвало критику со стороны Данияра Темирбаева, представителя QAMS.

Темирбаев считает, что отмена льгот приведет к снижению инвестиций в Казахстан из-за увеличения рисков для международных инвесторов. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Международный финансовый центр Астана (МЦФА) – это особый центр, который функционирует на территории Казахстана в рамках специального правового режима в финансовой сфере.

Этот режим был установлен Конституционным законом РК «О Международном финансовом центре «Астана». Также на базе МЦФА функционирует фондовая биржа AIX, которая действует в рамках юрисдикции английского права, знакомого международным инвесторам.

Как сообщает Telegram-канал QazTrading, в рамках конституционного закона финансового центра действует норма о налоговых льготах до 2066 года. Однако эту норму хотят упростить.

Кто будет платить налог

Согласно сообщению источника, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин во время рабочей встречи с экспертами заявил о планах досрочно ликвидировать налоговые льготы в рамках МФЦА.

"Вместо них будет налог в 5% от прироста стоимости и дивидендов по ценным бумагам, зарегистрированным на AIX. Таким образом планируется уравнять AIX с KASE, где эти льготы будут упразднены", – отмечается в источнике.

То есть инвесторы, владеющие ценными бумагами иностранных компаний через биржи AIX и KASE, будут платить индивидуальный подоходный налог в указанном размере в случае получения дохода:

от продажи с приростом стоимости – если акции были проданы дороже, чем были куплены до этого, то налог удерживается с положительной разницы;

при получении дивидендов – то есть 5% от суммы выплаченных инвестору дивидендов.

Очки, карандаши и проценты. Иллюстративное фото: Freepik.com

Зачем нужна отмена льгот

Такое решение Азамат Амрин объясняет необходимостью уравнивания условий для всех участников финансового рынка (на KASE и AIX) – на обоих площадках теперь налог составит 5%, что все же ниже базовой ставки налогообложения.

При этом планируется внести изменения в Конституционный закон об МФЦА, чтобы принять это нововведение.

Однако подобные планы подверг критике Данияр Темирбаев, исполнительный директор Казахстанской ассоциации миноритарных инвесторов (QAMS).

Представитель QAMS подчеркнул: если льготы, предусмотренные законом об МФЦА до 2066 года, будут ликвидированы, то ни о какой стабильности налогового режима в Казахстане речи идти не будет.

"Надо сказать инвесторам, которые "зашли" под льготы до 2066 года: sorry, салам алейкум!", – отметил Данияр Темирбаев.

Другими словами, это может привести к снижению инвестиций в Казахстан. Дело в том, что международные инвесторы тщательно оценивают риски потери своих вложений. Соответственно, если налоговое законодательство может резко меняться, то и риски будут выше, а значит – инвестиционная привлекательность страны снизится.

Ранее эксперты рассказали, как несправедливый налоговый закон вынуждает казахстанцев скрывать свои инвестиционные доходы.